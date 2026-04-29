Орськ і Перм прокинулися від вибухів, горить нафтова інфраструктура (фото, відео)

Орськ: удар по НПЗ за 1400 км від України

Вранці в Орську безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Відстань від міста до кордону з Україною - понад 1400 кілометрів.

Подробиці про наслідки атаки наразі уточнюються.

OSINT-фахівці з ASTRA підтвердили влучання в нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез».

Це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він переробляє близько 6 млн тонн нафти в рік.

Мер міста Артем Воробйов підтвердив атаку і закликав місцевих не виходити на вулиці.

Перм: пожежа на об'єкті "Транснафти"

Фото: наслідки удару по Пермі (росЗМІ)

Дрони дісталися й до Пермі. Місцева влада підтвердила атаку на один із промислових майданчиків - там виникла пожежа.

У соцмережах пишуть, що горить об'єкт нафтопровідної компанії "Транснафта".

Фото: наслідки вибухів у Пермі (росЗМІ)

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку.

"Сьогодні на одну з промислових ділянок у Пермському муніципальному окрузі впав ворожий безпілотник. Проведено евакуацію працівників. Постраждалих немає. На об’єкті сталося загоряння", - сказав він.