Орськ і Перм прокинулися від вибухів, горить нафтова інфраструктура (фото, відео)

Дрони атакували два російських міста - Орськ і Перм. Під ударами опинилися нафтопереробний завод та об'єкт нафтопровідної компанії.
Як повідомляє РБК-Україна, про атаки стало відомо з повідомлень місцевої влади, OSINT-аналізу та публікацій у соцмережах.
Вранці в Орську безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Відстань від міста до кордону з Україною - понад 1400 кілометрів.
Подробиці про наслідки атаки наразі уточнюються.
OSINT-фахівці з ASTRA підтвердили влучання в нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез».
Це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він переробляє близько 6 млн тонн нафти в рік.
Мер міста Артем Воробйов підтвердив атаку і закликав місцевих не виходити на вулиці.
Дрони дісталися й до Пермі. Місцева влада підтвердила атаку на один із промислових майданчиків - там виникла пожежа.
У соцмережах пишуть, що горить об'єкт нафтопровідної компанії "Транснафта".
Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку.
"Сьогодні на одну з промислових ділянок у Пермському муніципальному окрузі впав ворожий безпілотник. Проведено евакуацію працівників. Постраждалих немає. На об’єкті сталося загоряння", - сказав він.
Нагадаємо, це не перша атака на нафтову інфраструктуру Росії останніми тижнями. Українські безпілотники втретє за два тижні - 16, 20 та 28 квітня - завдали ударів по нафтотерміналу в Туапсе (Краснодарський край РФ).
Масштабна пожежа охопила нові резервуари, а місцева влада була змушена оголосити евакуацію.
Глава Кремля Володимир Путін вперше відреагував на серію ударів України по НПЗ у Туапсе. Він назвав їх "терористичними", але масштабної загрози начебто немає.