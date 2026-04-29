Війна в Україні

Орськ і Перм прокинулися від вибухів, горить нафтова інфраструктура (фото, відео)

09:35 29.04.2026 Ср
Атаковано один з найбільших в РФ нафтопереробних заводів і не тільки
aimg Олена Чупровська
Фото: дрони знову дісталися до нафтових об'єктів РФ (t.me mchs_official)

Дрони атакували два російських міста - Орськ і Перм. Під ударами опинилися нафтопереробний завод та об'єкт нафтопровідної компанії.

Як повідомляє РБК-Україна, про атаки стало відомо з повідомлень місцевої влади, OSINT-аналізу та публікацій у соцмережах.

Орськ: удар по НПЗ за 1400 км від України

Вранці в Орську безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Відстань від міста до кордону з Україною - понад 1400 кілометрів.

Подробиці про наслідки атаки наразі уточнюються.

OSINT-фахівці з ASTRA підтвердили влучання в нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез».

Це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він переробляє близько 6 млн тонн нафти в рік.

Мер міста Артем Воробйов підтвердив атаку і закликав місцевих не виходити на вулиці.

Перм: пожежа на об'єкті "Транснафти"

Фото: наслідки удару по Пермі (росЗМІ)

Дрони дісталися й до Пермі. Місцева влада підтвердила атаку на один із промислових майданчиків - там виникла пожежа.

У соцмережах пишуть, що горить об'єкт нафтопровідної компанії "Транснафта".

Фото: наслідки вибухів у Пермі (росЗМІ)

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку.

"Сьогодні на одну з промислових ділянок у Пермському муніципальному окрузі впав ворожий безпілотник. Проведено евакуацію працівників. Постраждалих немає. На об’єкті сталося загоряння", - сказав він.

Нагадаємо, це не перша атака на нафтову інфраструктуру Росії останніми тижнями. Українські безпілотники втретє за два тижні - 16, 20 та 28 квітня - завдали ударів по нафтотерміналу в Туапсе (Краснодарський край РФ).

Масштабна пожежа охопила нові резервуари, а місцева влада була змушена оголосити евакуацію.

Глава Кремля Володимир Путін вперше відреагував на серію ударів України по НПЗ у Туапсе. Він назвав їх "терористичними", але масштабної загрози начебто немає.

