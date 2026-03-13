Ормузский пролив открыт, мешает только Иран: Гегсет сделал противоречивое заявление

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Ормузский пролив формально остается открытым для транзита, однако судоходству мешают обстрелы судов со стороны Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гегсета во время брифинга в Пентагоне.

"Единственное, что сейчас мешает транзиту в проливе, - это обстрел судов Ираном. Если Иран этого не будет делать, пролив будет открыт для транзита", - отметил он.

По словам министра, именно из-за возможности перекрывать судоходство Иран уже десятилетиями использует Ормузский пролив как инструмент влияния.

"Мы понимали, что способность перекрывать судоходство - это то, чем Иран занимается уже 40 лет. Это ключевая территория. Они использовали это как рычаг влияния", - пояснил Гегсет.

Он добавил, что Соединенные Штаты готовятся к различным сценариям развития событий в регионе.

"Мы слышали, как они говорили о принятии различных мер, и мы готовимся ко всем им. Поэтому у нас есть план на каждый вариант", - подчеркнул глава Пентагона.

Он также отметил, что США работают с партнерами, чтобы избежать перебоев в поставках энергоносителей.

"Мы сосредоточены на наших военных целях, но также хотим убедиться, что наши партнеры в правительстве понимают: мы работаем с вами, чтобы обеспечить поставки энергии", - подытожил Гегсет.