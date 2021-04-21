ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Олімпійське селище в Японії буде безпечним місцем від COVID-19, - глава МОК

Новость на русском → Токіо, Середа 21 квітня 2021 20:50
Олімпійське селище в Японії буде безпечним місцем від COVID-19, - глава МОК Фото: Олімпіада в Токіо (facebook.com tokyo2020)
Автор: РБК-Україна

Якщо японська влада введе режим надзвичайної ситуації через коронавірус, то це не вплине на проведення Олімпійських ігор. Олімпійське селище буде найбезпечнішим місцем у країні.

Про це в ході прес-конференції заявив глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, передає агентство Кіодо.

"Ми спостерігаємо хороший прогрес: безліч національних олімпійських комітетів оголосило, що команди будуть вакциновані, серед них США. Тому ми можемо сказати, що велика кількість учасників, які будуть жити в Олімпійському селищі, будуть з вакциною", - сказав Бах.

Глава МОК також повідомив, що стратегія реалізації квитків на Ігри в Токіо може бути змінена. "Зміна стратегії реалізації квитків обговорюється - це один з найскладніших питань у нас. Будуть нововведення, але треба зрозуміти, що в цей момент ми на 100 відсотків сфокусовані на тому, щоб провести Ігри в Токіо", - зазначив він, не уточнивши, які саме зміни можуть бути введені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Японії розглядають можливість проведення Олімпійських ігор в Токіо без глядачів.

Також раніше американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні закликав бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Японія Олімпіада
NEWS
Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон
Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"