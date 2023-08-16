Организатору крупнейшей пыточной РФ в Харьковской области сообщили о подозрении (фото)
Боевик "ЛНР" вместе с другими оккупантами создал в захваченном Волчанске самую большую пыточную в Харьковской области. Ему заочно объявили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Обстоятельства дела
36-летний гражданин Российской Федерации, участник террористической организации "ЛНР", вместе с другими военными подразделениями Вооруженных сил РФ после полномасштабного вторжения на территорию Украины и оккупации части Харьковской, захватили помещение "Волчанского агрегатного завода".
Его превратили в крупнейшую пыточную РФ в регионе. Туда свозили из окрестных населенных пунктов патриотически настроенных гражданских людей, которые отказывались сотрудничать с оккупантами.
Что происходило в застенке
По свидетельствам очевидцев, в самой крупной из обнаруженных на деоккупированных территориях пыточной подверглись физическим и психологическим издевательствам и увечьям более 500 человек.
Среди пленников российских захватчиков были и пожилые люди. Людей держали здесь по несколько месяцев, некоторые из заключенных незаконно удерживались более полугода. На стенах пыточной заключенные отмечали дни, недели и месяцы пребывания в неволе.
"С пленников "выбивали" информацию о гражданах, которые выступали против российских захватчиков. Беззащитных людей беспощадно пытали: применяли ток, который подавался через провода, привязанные к различным частям тела, били резиновыми палками, вырывали ногти", - говорится в сообщении.
Фото: Пыточная и боевик (npu.gov.ua)
В полиции добавили, что люди, которые перенесли эти ужасы, выцарапывали на стенах пыточной иконы и слова молитвы.
Иностранцы также попали в застенки
Среди тех, кто пострадал от зверств российских военных преступников, были и семеро граждан Шри-Ланки, которые до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины учились в медицинском колледже в Купянске.
Спасаясь от оккупации, в марте 2022 года они пошли в Харьков, однако по дороге их задержали российские военные. Оккупанты отвезли иностранцев на агрегатный завод в Волчанске, разместили их в камеры и удерживали в течение 4 месяцев. Иностранцев, как и других пленников, подвергали физическому и психологическому насилию.
Угрожающий боевику "ЛНР"
На основании собранных доказательств гражданину России сообщено о подозрении по факту жестокого обращения с гражданским населением, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
За совершение указанного преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Расследование продолжается, полицейские собирают доказательства причастности других лиц к совершению этих военных преступлений.
Пыточные в Харьковской области
После освобождения ряда населенных пунктов в регионе правоохранители обнаружили несколько пыточных. Там удерживали пленных военных и гражданских.
Тогда сообщалось, что полиция обнаружила тюрьму в деоккупированном Волчанске (Харьковская область), где российские военные пытали гражданских. Россияне удерживали людей в нечеловеческих условиях.
Также в Харьковской области, а именно в поселке Великий Бурлук, правоохранители обнаружили пыточную российских военных. Оккупанты обустроили отдел полиции в укрепленную базу в которой пытали горожан.
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