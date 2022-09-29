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Полиция показала тюрьму в освобожденном Волчанске, где оккупанты пытали гражданских (видео)

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Харьков, Четверг 29 сентября 2022 15:06
Полиция показала тюрьму в освобожденном Волчанске, где оккупанты пытали гражданских (видео) Фото: полиция показала тюрьму в освобожденном Волчанске, где оккупанты пытали гражданских (t.me/UA_National_Police)
Автор: Руслан Гаращенко

Полиция обнаружила тюрьму в деоккупированном Волчанске (Харьковская область), где российские военные пытали гражданских. Россияне удерживали людей в бесчеловечных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"На территории одного из предприятий россияне устроили тюрьму и пыточную для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать. Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные России содержали от 20 до 40 человек", - говорится в сообщении полиции.

В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и т.д. Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы.

"На стенах пыточной с бесчеловечными условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того - кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву", - отмечают правоохранители.

Фото: пыточная оккупантов в Волчанске (t.me/UA_National_Police)

Сейчас там работают правоохранители. Основной задачей является изъятие следовой информации и доказательств совершения преступлений военными РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители в освобожденном от российской армии Изюме продолжают находить и исследовать пыточные, в которых оккупанты содержали мирных жителей. В частности, были найдены инструменты, которые использовались для нанесения ударов и запугивания.

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