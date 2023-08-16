Організатору найбільшої катівні РФ у Харківській області повідомили про підозру (фото)

Бойовик "ЛНР" разом з іншими окупантами створив у захопленому Вовчанську найбільшу катівню в Харківській області. Йому заочно оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Обставини справи

36-річний громадянин Російської Федерації, учасник терористичної організації "ЛНР", разом з іншими військовими підрозділами Збройних сил РФ після повномасштабного вторгнення на територію України та окупації частини Харківської, захопили приміщення "Вовчанського агрегатного заводу".

Його перетворили на найбільшої катівні РФ в регіоні. Туди звозили з навколишніх населених пунктів патріотично налаштованих цивільних людей, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.

Що відбувалося в катівні

За свідченнями очевидців, в найбільшій з виявлених на деокупованих територіях катівні зазнали фізичних та психологічних знущань та каліцтв понад 500 людей.

Серед бранців російських загарбників були й літні люди. Людей тримали тут по кілька місяців, дехто з ув’язнених незаконно утримувався більше пів року. На стінах катівні ув’язнені відмічали дні, тижні та місяці перебування в неволі.

"З бранців "вибивали" інформацію про громадян, які виступали проти російських загарбників. Беззахисних людей нещадно катували: застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями, виривали нігті", - йдеться у повідомленні.

Фото: Катівня та бойовик (npu.gov.ua)

У поліції додали, що люди, які перенесли ці жахіття, видряпували на стінах катівні ікони та слова молитви.

Іноземці також потрапили до катівні

Серед тих, хто постраждав від звірств російських воєнних злочинців, були й семеро громадян Шрі-Ланки, які до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську.

Рятуючись від окупації, у березні 2022 року вони пішли до Харкова, проте по дорозі їх затримали російські військові. Окупанти відвезли іноземців до агрегатного заводу у Вовчанську, розмістили їх у камери та утримували протягом 4 місяців. Іноземців, як і інших бранців, піддавали фізичному та психологічному насильству.

Що загрожує бойовику "ЛНР"

На підставі зібраних доказів громадянину Росії повідомлено про підозру за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

За вчинення вказаного злочину підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Розслідування триває, поліцейські збираються докази причетності інших осіб до вчинення цих воєнних злочинів.

Катівні в Харківській області

Після звільнення низки населених пунктів у регіоні правоохоронці виявили кілька катівень. Там утримували полонених військових і цивільних.

Тоді повідомлялось, що поліція виявила в'язницю у деокупованому Вовчанську (Харківська область), де російські військові катували цивільних. Росіяни утримували людей у нелюдських умовах.

Також в Харківській області, а саме в селищі Великий Бурлук, правоохоронці виявили катівню російських військових. Окупанти облаштували відділ поліції в укріплену базу в якій катували містян.