Аренда выросла более чем на 40%, квартиры - до 17%: какие сейчас цены на жилье в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске за год подорожали квартиры на вторичном рынке, а арендные ставки выросли более чем на 40%. В то же время большинство потенциальных покупателей ожидают, что жилье продолжит дорожать как на вторичке, так и в новостройках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Какие цены на вторичном рынке

В течение года в Ивано-Франковске подорожали все виды жилья, однако резких скачков не наблюдается.

Цены на квартиры:

1-комнатные квартиры подорожали на 17% - до 45 000 долларов;

2-комнатные также выросли на 17% - до 66 900 долларов;

3-комнатные прибавили 13% и стоят 84 900 долларов;

Опрос ЛУН (зима 2026) показал, что настроения покупателей остаются преимущественно оптимистичными. 43% респондентов считают, что цены на вторичное жилье будут расти, 38% прогнозируют стабильность, а только 19% ожидают снижения стоимости.

Цены на жилье в разных районах Ивано-Франковска (скриншот)

Что происходит на первичном рынке

Средняя стоимость "квадрата" в новостройке составляет 1 010 долларов, однако окончательная цена зависит от класса жилья:

комфорт - 990 долларов;

бизнес - 1 060 долларов;

премиум - 1 320 долларов;

эконом - недостаточно данных.

Сейчас в продаже 342 секции ЖК, 20 застройщиков предоставляют рассрочку, 13 работают по программе "єОселя".

Опрос показал, что 52% потенциальных покупателей считают, что цены снова пойдут вверх, 37% - что останутся стабильными, и 11% - что стоимость упадет.

Цены на первичном рынке Ивано-Франковска (скриншот)

Какая стоимость аренды

За последний год в Ивано-Франковске резко возросла аренда, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 44%, однокомнатные - на 42%.

Цены на жилье:

однокомнатные - 22 400 грн;

двухкомнатные - 26 900 грн;

трехкомнатные - 31 400 грн.

Цены на жилье в новостройках (скриншот)