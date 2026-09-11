Аренда выросла более чем на 40%, квартиры - до 17%: какие сейчас цены на жилье в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске за год подорожали квартиры на вторичном рынке, а арендные ставки выросли более чем на 40%. В то же время большинство потенциальных покупателей ожидают, что жилье продолжит дорожать как на вторичке, так и в новостройках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Какие цены на вторичном рынке
В течение года в Ивано-Франковске подорожали все виды жилья, однако резких скачков не наблюдается.
Цены на квартиры:
- 1-комнатные квартиры подорожали на 17% - до 45 000 долларов;
- 2-комнатные также выросли на 17% - до 66 900 долларов;
- 3-комнатные прибавили 13% и стоят 84 900 долларов;
Опрос ЛУН (зима 2026) показал, что настроения покупателей остаются преимущественно оптимистичными. 43% респондентов считают, что цены на вторичное жилье будут расти, 38% прогнозируют стабильность, а только 19% ожидают снижения стоимости.
Цены на жилье в разных районах Ивано-Франковска (скриншот)
Что происходит на первичном рынке
Средняя стоимость "квадрата" в новостройке составляет 1 010 долларов, однако окончательная цена зависит от класса жилья:
- комфорт - 990 долларов;
- бизнес - 1 060 долларов;
- премиум - 1 320 долларов;
- эконом - недостаточно данных.
Сейчас в продаже 342 секции ЖК, 20 застройщиков предоставляют рассрочку, 13 работают по программе "єОселя".
Опрос показал, что 52% потенциальных покупателей считают, что цены снова пойдут вверх, 37% - что останутся стабильными, и 11% - что стоимость упадет.
Цены на первичном рынке Ивано-Франковска (скриншот)
Какая стоимость аренды
За последний год в Ивано-Франковске резко возросла аренда, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 44%, однокомнатные - на 42%.
Цены на жилье:
- однокомнатные - 22 400 грн;
- двухкомнатные - 26 900 грн;
- трехкомнатные - 31 400 грн.
Цены на жилье в новостройках (скриншот)
Читайте также о том, что в Украине за год уменьшилось количество однокомнатных квартир, выставляемых на продажу и долгосрочную аренду. Единственным городом, где стало больше квартир в обоих сегментах, стали Черновцы.
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