Молодежи придется откладывать до 10 лет: где в Украине самое доступное первое жилье

Аренда однокомнатной квартиры может забирать от 14 до 76% зарплаты молодого человека в зависимости от города. А на покупку собственного жилья в самых дорогих городах пришлось бы условно копить около 10 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное: Самая дорогая аренда для молодежи - в Ужгороде и Львове: более 76% зарплаты.

- в Ужгороде и Львове: более 76% зарплаты. Киев – четвертый по дороговизне аренды: около 58% дохода.

около 58% дохода. Самая доступная аренда – в Херсоне, Сумах и Николаеве.

– в Херсоне, Сумах и Николаеве. На покупку квартиры в Киеве, Львове и Ужгороде уходит около 10 лет накоплений.

Запорожье и Херсон – города с кратчайшим условным сроком накопления : около 2 лет.

Где аренда забирает самую большую часть зарплаты

Для расчетов аналитики взяли медианную зарплату молодежи в вакансиях с отметкой "подходит для студентов/кандидатов до 18 лет". В июле 2026 года она составляла 29 306 грн.

Самые высокие затраты на аренду зафиксировали в западных городах:

Ужгород: 22 404 грн - 76,4% зарплаты;

Львов: 22 248 грн - 76% зарплаты;

Ивано-Франковск: 17 707 грн - 60% зарплаты;

Киев: 17 000 грн - 58% зарплаты.

В Черновцах, Луцке и Тернополе аренда занимает примерно половину дохода, а в Виннице, Одессе и Хмельницком - от 43% до 48%.

Где молодежи проще всего арендовать жилье

Самая маленькая нагрузка на бюджет - в городах юга и востока Украины:

Херсон: 4 000 грн - 14% зарплаты;

Суммы: 6 500 грн - 22% зарплаты;

Николаев: 6 799 грн - 23,2% зарплаты;

Запорожье: 7 000 грн - 24% зарплаты;

Харьков: 7 500 грн - 26% зарплаты.

Разница между лидерами и аутсайдерами рейтинга превышает пять раз: в Херсоне аренда стоит почти в шесть раз дешевле, чем в Ужгороде.

Сколько лет нужно откладывать на собственную квартиру

Аналитики также сравнили, сколько времени понадобилось бы молодому человеку, если бы он мог откладывать всю медианную зарплату ежемесячно. Это условный показатель, не учитывающий расходы на жизнь, инфляцию или изменение цен на недвижимость.

Срок накопления:

10 лет - Киев, Львов, Ужгород

8 лет - Винница, Черновцы

6-7 лет - Луцк, Ровно, Тернополь, Одесса, Житомир и еще 4 города.

2-3 года - Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Николаев

Самые доступные города для покупки первого жилья

Дольше всего накапливать пришлось бы в Киеве, Львове и Ужгороде - около 10 лет. В Запорожье и Херсоне условный срок составляет всего 2 года, а в Харькове, Сумах и Николаеве - около 3 лет.

По оценке OLX Недвижимость, разница в доступности первого жилья между украинскими городами достигает пятикратного разрыва даже при одинаковом уровне дохода.