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Двойная продажа квартир: что проверить перед покупкой, чтобы не стать жертвой мошенников

08:07 07.09.2026 Пн
2 мин
Какие две вещи следует узнать у застройщика заранее?
aimg Василина Копытко
Двойная продажа квартир: что проверить перед покупкой, чтобы не стать жертвой мошенников Что нужно сделать перед покупкой квартиры (фото: Getty Images)
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Покупка квартиры в новостройке может обернуться потерей денег, если один объект будет продан нескольким покупателям. В Украине действуют механизмы, которые должны усложнить подобные схемы, однако перед соглашением важно самостоятельно проверить документы на жилье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЛУН.

Как проверить квартиру перед покупкой

Сегодня защититься от двойной продажи квартиры стало проще, в частности для новостроек, которые начали строить после 10 октября 2022 года. Будущие квартиры в таких проектах регистрируют еще до ввода дома в эксплуатацию.

Перед покупкой стоит попросить у застройщика два номера:

  • идентификатор объекта стройки;
  • регистрационный номер будущей квартиры

По идентификатору объекта на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства можно проверить строительные документы, в частности информацию о земельном участке, разрешении на строительство, проекте и статусе объекта.

Там же можно проверить, не входит ли квартира в гарантийную долю. Такие квартиры застройщик не вправе продавать до ввода дома в эксплуатацию.

Регистрационный номер будущей квартиры позволяет проверить ее в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Там можно увидеть площадь объекта, владельца и информацию о возможных обременениях.

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Что проверять в более старых домах

С жильем в более старых проектах ситуация более сложная, поскольку такого механизма защиты может не быть. В этом случае необходимо тщательно проверить документы застройщика, разрешение на строительство, а также возможные аресты или залоги.

Отдельно стоит сверить характеристики квартиры с документами. Например, если вам продают квартиру на 20 этаже, а в доме всего 18 этажей, это очевидный повод остановить сделку и выяснить ситуацию.

В случае сомнений, документы лучше передать на проверку независимому юристу до подписания договора.

Читайте также о том, что в Украине конкуренция за однокомнатные квартиры остается на высоком уровне: на рынке аренды на такое жилье в четыре раза больше спроса, чем на рынке покупки. А в некоторых областях на одну квартиру претендуют более 40-ти потенциальных арендаторов.

Раньше мы писали о том, что недвижимость в Киеве не дешевеет даже вопреки войне. В среднем однокомнатные квартиры стоят 70 тысяч долларов, двухкомнатные - более 100 тысяч.

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