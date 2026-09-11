От детсада до окопа. Как Россия готовит украинских детей к службе в своей армии

Фото: как Россия готовит украинских детей к службе в собственной армии (Getty Images)

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Россия превратила временно оккупированные территории Украины в масштабный конвейер по перевоспитанию молодежи, расходуя сотни миллионов рублей на милитаризацию следующего поколения. Кремль системно стирает украинскую идентичность и готовит несовершеннолетних к службе в собственном войске.

Как работает алгоритм втягивания украинских детей в систему РФ и кто несет ответственность за это преступление – в материале РБК-Украина.

Главное: Конвейер вербовки : Процесс охватывает четыре этапа – от детсадов и школ до вышколов в лагерях и поступления в вузы РФ.

: Процесс охватывает четыре этапа – от детсадов и школ до вышколов в лагерях и поступления в вузы РФ. Масштаб привлечения : На оккупированных территориях действуют сотни ячеек парамилитарных структур, охватывающих десятки тысяч детей.

: На оккупированных территориях действуют сотни ячеек парамилитарных структур, охватывающих десятки тысяч детей. Военный вышкол : Подростков учат управлять FPV-дронами, стрелять, проходить полосы препятствий и осваивать минное дело.

: Подростков учат управлять FPV-дронами, стрелять, проходить полосы препятствий и осваивать минное дело. Давление на родителей : За отказ от российских программ семьям угрожают штрафами и изъятием детей.

: За отказ от российских программ семьям угрожают штрафами и изъятием детей. Ответственность: Системой руководят Минобороны и Минпросвещения РФ вместе с оккупационными администрациями; СБУ проводит расследования.

Когда незнакомец протягивает руку к чужому ребенку, у матери мгновенно срабатывает инстинкт защиты. Она готова сделать все, чтобы отвести угрозу. Но что происходит, когда опасность приходит не с оружием, а с уроками, детскими лагерями, военной формой и пропагандой? Почему родительский инстинкт защитить ребенка исчезает, когда сознание день за днем меняет российская милитаризованная идеология?

"В Крыму и Севастополе создано 874 отряда "Юнармии" – это около 29 тысяч детей. На оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей по меньшей мере 1 290 детей только за 2024 год прошли программы центра "Воин". Исследователи Йельской школы общественного здоровья насчитали более 210 таких локаций в России и на ВОТ", – отметили РБК-Украина в Центре национального сопротивления (ЦНС).

29 тысяч детей – это примерно столько, сколько учится в 50-60 средних украинских школах. Фактически речь идет о поколении, которое системно привлекают к военно-идеологической подготовке.

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Масштаб этих преступлений уже стал предметом международного преследования. Именно незаконная депортация и перемещение украинских детей стали основанием для ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина. Однако физический вывоз детей – лишь часть проблемы. Значительное количество несовершеннолетних остается на оккупированных территориях, где Россия годами меняет их сознание.

Алгоритм вербовки, или как детей побуждают к службе в армии РФ

То, что сегодня происходит на временно оккупированных территориях Украины, является идеологической аналогией османской системы "девширме". Тогда султаны похищали христианских мальчиков, стирали их память и выращивали фанатичных янычар, которые впоследствии безжалостно уничтожали собственную же родину.

Также этот принудительный конвейер повторяет нацистскую программу "Лебенсборн" по онемечиванию славянских детей и сталинские практики НКВД по воспитанию "манкуртов" в спецдетдомах. Как это происходит сегодня?

Первый этап – детские сады

Начало знакомства ребенка с социумом начинается с родителей, далее идет детский сад. Промывая мозг взрослому населению, российская пропаганда начинает наседать на меньшее – фактически с начала изучения Букваря.

Именно в детсадах детей приучают к российской государственной символике: флагам, гимну, военным праздникам, акциям к 9 мая, конкурсам рисунков о "героях СВО".

Детей одевают в военную форму для праздничных мероприятий, фотографируют с российскими военными и учат воспринимать армию как естественную часть жизни. Как это происходит, в частности, на Херсонщине, рассказал изданию главный редактор херсонского издания "Мост" Сергей Никитин.

Фото: в детсадах детей приучают к российской государственной символике (Getty Images)

Второй этап – школы

Помимо исключения украинского языка и искажения истории Украины, в расписании школьников появляются так называемые "Разговоры о важном", где детям объясняют официальную позицию Кремля относительно войны, истории и "единой России". Российских военных регулярно приглашают в школы проводить "уроки мужества".

Именно в этот период детей знакомят с оружием, показывают технику и формируют образ российского военного как главного героя.

По информации, полученной РБК-Украина от источников в правоохранительных органах, Федеральное агентство по делам молодежи РФ ("Росмолодежь") в рамках конкурса "Росмолодежь. Гранты" распределило 878 млн рублей на поддержку подконтрольных вузов и еще 69 млн рублей для некоммерческих организаций.

Одним из грантополучателей стала оккупационная структура "Народная дружина ДНР", получившая 2,1 млн рублей на развитие центра подготовки операторов беспилотников "АРМ". Таким образом государство финансирует не только пропагандистскую работу, но и практическую военную подготовку молодежи.

Дети, которые оказываются в системе, получают "вознаграждение": доступ к поездкам, лагерям, наградам, дополнительному образованию и хорошую характеристику от школы. Родителей, которые отказываются отдавать детей в русифицированные школы и милитарные организации, оккупационные администрации запугивают штрафами, лишением родительских прав и принудительным изъятием несовершеннолетних в детдома в РФ.

Однако самой угрожающей тенденцией стало системное преследование украинских школьников под предлогом "борьбы с экстремизмом". Карательные органы оккупантов открывают против подростков уголовные дела и шьют политические статьи.

Третий этап – молодежные организации и кадетские классы

С 8 лет ребенок может вступить в "Юнармию". В Центре национального сопротивления отмечают, что именно это учреждение является главным инструментом милитаризации. Там детей учат строевой подготовке, обращению с оружием, тактике.

Лагеря типа "Авангарда" и центр "Воин" – это дополнительные каналы отбора и подготовки. Там детей учат обращаться с оружием, работать с дронами, разбираться в минном деле, оказывать первую медицинскую помощь, а еще – переписываться с российскими военными.

Сеть этих структур продолжает активно расширяться. В частности, в начале 2026 года руководство регионального штаба "Юнармии" в оккупированной Донецкой области анонсировало открытие еще 14 Домов "Юнармии", хотя сейчас там функционируют только шесть.

Параллельно центр военно-спортивной подготовки "Воин" расширяет собственные учебные программы. В апреле 2026 года в филиале центра на оккупированной Донетчине официально ввели дисциплину "снайперская стрельба", что свидетельствует о дальнейшей профессионализации военной подготовки подростков.

Кроме того, центр "Воин" объявил о масштабном расширении сети летних военно-патриотических лагерей "Время юных героев", отмечают источники РБК-Украина. В 2026 году через них планируют провести почти 15 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. В двадцати регионах РФ должны состояться более семидесяти тематических смен продолжительностью до трех недель.

Кадетские классы: здесь подростки проходят начальную военную подготовку, участвуют в военно-тактических играх "Зарница 2.0", учатся собирать автомат, работать с FPV-дронами, проходить полосы препятствий и выполнять роли "штурмовиков".

Фото: с 8 лет ребенок может поступить в "Юнармию" (Getty Images)

Четвертый этап – военные учебные заведения РФ

Конечным этапом этой системы становится поступление в военные учебные заведения РФ или служба в вооруженных силах России. Этот путь дополнительно стимулируется образовательными бонусами. Председатель правления центра "Воин" сообщал, что 32 российских вуза в 13 регионах начисляют выпускникам центра от одного до десяти дополнительных баллов при поступлении, тогда как вузы на оккупированной Донецкой области – от трех до пяти.

Показательным примером такой политики стало событие 24 февраля 2026 года в Мариуполе, где оккупационная администрация совместно со спецназовцами Росгвардии организовала торжественную церемонию принятия присяги для школьников. В ряды кадетов Росгвардии тогда вступили 53 ученика одной из школ города.

"Официально все это называют "патриотическим воспитанием", но по сути это подготовка будущих кадров для оккупационной армии и попытка вытеснить украинскую идентичность", – отмечают в Центре национального сопротивления.

Пропаганда как часть будничной жизни

Параллельно военная подготовка совмещается с пропагандой. На базе парамилитарных организаций создают IT-клубы, медиастудии, политические форумы, политшколы, проводят "просветительские марафоны", военно-патриотические игры "Зарница", "Семейная зарница", "Битва дронов", "Служу Отечеству".

Только в течение 2025 года в "Донецкой республиканской библиотеке им. Н. И. Крупской" состоялось более 500 "патриотических и духовно-нравственных мероприятий", в которых приняли участие более 10 тысяч человек.

По данным правоохранителей, только в течение 2025-2026 учебного года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было проведено более 40 тысяч воспитательных и пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию детей в российское политическое и культурное пространство.

В комментарии РБК-Украина главный редактор херсонского издания "Мост" Сергей Никитин отметил, что анализ выполнения бюджета оккупационной администрации Херсонской области показал, что расходы на пропаганду были профинансированы практически полностью.

"Оккупационные чиновники в основном выполняют роль организаторов, тогда как сама система работает как единая вертикаль. Через школы, массовые мероприятия, государственные праздники, волонтерские инициативы и молодежные организации детей постепенно интегрируют в российское политическое и культурное пространство, формируя лояльность к государству-агрессору с раннего возраста", – отмечает он.

Местная жительница оккупированной Херсонщины на условиях анонимности рассказала, что действие пропаганды РФ очень цельно бьет по сознанию даже патриотически настроенных людей. Навязывая, что оккупация – это "освобождение", украинских детей направляют на "патриотическое воспитание".

"Что мне известно, даже из нашего маленького села уже есть 5 подростков, подписавших контракт с российской армией. А куда идут дети, туда и родители. Пропаганда работает вовсю. Я стараюсь и не включать тот телевизор, не читать газеты, потому что так начинаешь сам верить во всю эту ложь", – поделилась с изданием женщина.

Фото: военная подготовка сочетается с пропагандой (Getty Images)

Кто ответственен

Милитаризация детей на временно оккупированных территориях Украины не является инициативой отдельных чиновников или местных администраций. Это централизованная государственная политика РФ, закрепленная федеральными программами патриотического воспитания и бюджетным финансированием.

Ее реализуют Министерство просвещения РФ, Министерство обороны, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), государственный фонд "Защитники Отечества", центр военно-спортивной подготовки "Воин", движение "Юнармия", "Движение первых" и оккупационные администрации на захваченных территориях Украины. Об этом, в частности, сообщает Центр национального сопротивления, а также идет речь в исследованиях Института изучения войны (ISW), Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета и материалах ООН.

Политическую ответственность за эту систему несет президент РФ Владимир Путин. Именно по его указам в России существенно расширили систему "патриотического воспитания", а после начала полномасштабного вторжения военная подготовка детей стала одним из приоритетов государственной политики.

Одним из ключевых исполнителей является министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Именно его ведомство интегрирует военно-патриотические программы в школы, утверждает новые образовательные стандарты, координирует деятельность советников по воспитанию и обеспечивает сотрудничество учебных заведений с "Юнармией", "Движением первых" и центром "Воин".

Сам Кравцов неоднократно заявлял о необходимости воспитания школьников в "духе защитников Отечества".

Отдельную роль играет центр военно-спортивной подготовки "Воин", созданный указом Путина в 2022 году. Работу центра координируют его глава Дмитрий Шевченко, соглава Андраник Гаспарян и член наблюдательного совета Даниил Мартынов – бывший многолетний помощник Рамзана Кадырова. Параллельно действует "Юнармия", которую возглавляет начальник Главного штаба Владислав Головин.

На оккупированных территориях федеральная политика реализуется через местные оккупационные администрации. Речь идет о так называемых "главах" Денисе Пушилине (оккупированная часть Донецкой области), Леониде Пасечнике (оккупированная Луганщина), Владимире Сальдо (оккупированная Херсонщина) и Евгении Балицком (оккупированная часть Запорожской области). Вместе с подконтрольными им "министерствами образования" и "министерствами молодежной политики" они обеспечивают интеграцию российских образовательных стандартов.

Впрочем, деятельность этих структур уже стала предметом украинских уголовных производств. По данным источников в правоохранительных органах, следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебные расследования по фактам возможного нарушения законов и обычаев войны представителями оккупационных администраций, движения "Юнармия", а также ряда кадетских учреждений, в частности:

"Республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова",

"Алчевского казачьего кадетского корпуса имени генерала М. И. Платова",

"Старобельского казачьего кадетского корпуса имени В. Ф. Маргелова".

Кроме того, досудебные расследования относительно деятельности центра "Воин" и движения "Движение первых" осуществляют также следователи Главных управлений Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях.

В правоохранительных органах подчеркивают, что деятельность российских молодежных военно-патриотических организаций рассматривается не как отдельные образовательные или молодежные проекты, а как элемент системной подготовки населения оккупированных территорий к прохождению службы в Вооруженных силах РФ. В частности, "Юнармия" реализует государственные документы стратегического планирования России, предусматривающие увеличение доли ее участников среди граждан, призванных на военную службу.

Фото: война перестает быть трагедией (Getty Images)

Психологические последствия для детей

Наибольшая опасность российской милитаризации заключается не в том, что ребенку дают автомат в руки. Значительно страшнее то, что ему постепенно меняют представление о мире.

По словам доктора философии в области психологии, психолога проекта "Поруч" Анны Козловой, ребенок формируется прежде всего через среду, в которой растет.

"Если демонстрация оружия, военной силы, агрессивного поведения или участия в войне сопровождается одобрением, уважением или героизацией, у ребенка может формироваться представление о насилии как социально приемлемом или эффективном способе взаимодействия с другими", – объясняет психолог в комментарии изданию.

Иными словами, война перестает быть трагедией. Она становится привычным явлением, а оружие – символом силы, авторитета и уважения. Ребенок постепенно привыкает к агрессии, теряет к ней чувствительность и начинает воспринимать насилие как нормальный способ достижения цели.

Особенно уязвимы младшие дети, которые еще не способны критически оценивать информацию и безоговорочно доверяют взрослым. Подростки же чаще задают вопросы и могут сопротивляться пропаганде, однако именно в этот период они ищут собственную идентичность, поэтому особенно чувствительны к идеям, предлагающим простые ответы, четкую систему ценностей и чувство принадлежности к "избранному" сообществу.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию для них начинается еще один сложный этап. Детям приходится переосмысливать все, что они годами слышали об истории, государстве и самих себе. Это не происходит за один день.

"Сам факт возвращения в Украину автоматически не означает избавления от пропагандистских идеологий", – подчеркивает психолог.

Именно поэтому, говорит она, таким детям нужно не осуждение, а безопасная среда, в которой они смогут задавать вопросы, не бояться говорить о своем опыте и постепенно восстанавливать доверие к людям и государственным институтам. Только при таких условиях возможна их полноценная реинтеграция.

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Россия вкладывает сотни миллионов рублей не только в оружие. Она инвестирует в поколение, которое должно воевать за ее интересы. Именно поэтому борьба за украинских детей на оккупированных территориях давно стала не гуманитарным вопросом, а вопросом национальной безопасности Украины.