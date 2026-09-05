Однокомнатных квартир становится меньше: где в Украине падает предложение на продажу и аренду

В большинстве крупных городов Украины за год сократилось количество однокомнатных квартир, которые выставляют на продажу и долгосрочную аренду. В то же время Черновцы стали единственным городом, где квартир стало больше в обоих сегментах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Продажа квартир: предложение выросло только в Черновцах

На вторичном рынке Черновцы стали единственным городом с положительной динамикой. За год количество объявлений о продаже однокомнатных квартир там выросло на 5%.

Во всех проанализированных городах предложение сократилось.

Самое большое падение зафиксировали:

Тернополь - 42% ;

; Хмельницкий - 41% ;

; Черкассы - 41% ;

; Винница, Ровно и Ужгород - по 35% ;

; Житомир - 34% ;

; Запорожье - 33% ;

; Кропивницкий - 31%.

В Днепре и Херсоне количество объявлений уменьшилось на 28%, в Николаеве - на 24%.

Во Львове, Киеве и Чернигове предложение сократилось на 18%. Самое маленькое падение зафиксировали в Одессе - всего на 2%.

Таким образом, вторичный рынок однокомнатных квартир за год продемонстрировал преимущественно сокращение предложения - от 2% в Одессе до более 40% в Тернополе, Хмельницком и Черкассах.

Аренда: в Киеве квартир стало больше

На рынке долгосрочной аренды ситуация несколько другая. В пяти городах количество объявлений об аренде однокомнатных квартир выросло.

Больше всего - в Луцке, где предложение увеличилось на 23%. В Черновцах она выросла на 10%, в Киеве - на 6%, в Виннице - на 4%, а в Ивано-Франковске - на 3%.

В других же городах количество предложений сократилось. Больше всего - в:

Хмельницком - 48% ;

; Ужгороде - 43% ;

; Ровно - 34% ;

; Житомире - 33% ;

; Запорожье - 31%.

В Харькове и Кропивницком предложение уменьшилось на 29%, в Николаеве - на 28%, в Черкассах и Днепре - на 26%.

Во Львове количество объявлений сократилось на 15%, в Чернигове - на 11%, в Херсоне - на 8%. В Одессе падение составило 3%, а в Полтаве - 4%.

Какая ситуация на рынке с однокомнатными квартирами (инфографика OLX)

Киев, Винница и Луцк: продажа падает, аренда растет

В большинстве городов предложение на продажу и аренду менялось в одном направлении - сокращалось.

Ближайшие показатели зафиксировали, в частности, в Ровно: -35% на продажу и -34% в аренде. В Житомире: -34% и -33%, в Запорожье: -33% и -31%, в Кропивницком -31% и -29%.

В то же время в нескольких городах ситуация противоположная.

В Киеве количество однокомнатных квартир на продажу за год сократилось на 18%, тогда как предложение долгосрочной аренды выросло на 6%.

В Виннице предложение на продажу упало на 35%, а в аренде выросло на 4%. В Луцке: -14% против +23%, в Ивано-Франковске: -7% против +3%.

Отдельно отличаются Черновцы. Это единственный из проанализированных городов, где предложение выросло в обоих сегментах: на 5% на вторичном рынке и на 10% в долгосрочной аренде.

В Одессе изменения были минимальными: количество квартир на продажу сократилось на 2%, а предложение в аренде - на 3%.

Что означает сокращение предложения

Уменьшение количества объявлений само по себе не означает аналогичного падения спроса. На объем предложения оказывают влияние активность собственников, скорость продажи или сдачи квартир, локальный спрос, миграционные процессы и общая ситуация на конкретном рынке.

Поэтому статистика OLX показывает, как меняется количество доступных предложений, а не непосредственно спрос на однокомнатные квартиры.