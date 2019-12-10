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В ОРДО назвали нову формулу обміну полоненими

Новини » Політика     10.12.2019 - 12:11
В ОРДО назвали нову формулу обміну полоненими
Фото: Дарина Морозова (dan-news.info)

Представники "ДНР" готові на обмін за формулою "53 на 88"

Самопроголошена "Донецька народна республіка" готова до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. Про це заявила так званий "омбудсмен" Дарина Морозова, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, українська сторона нібито підтвердила готовність передати 88 осіб.

"Ми підтвердили українській стороні 53 особи", - підкреслила Морозова.

Таким чином, обмін може пройти за формулою "53 на 88".

Нагадаємо, на вчорашній нормандській зустрічі президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін "всіх на всіх" до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 особи можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії і Криму мова піде вже пізніше.

"Чесно кажучи "всіх на всіх" - це абстрактне питання. Домовилися про початок блоку: всіх узгоджених на всіх узгоджених", - заявив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що пропонував провести обмін до 24 грудня, проте заплановані терміни довелося зрушити.

Відзначимо, останній обмін полоненими пройшов безпосередньо з Російською Федерацією у вересні 2019 року.

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