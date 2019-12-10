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Хотілось більше: Зеленський про результати нормандської зустрічі

Новини » Політика     10.12.2019 - 01:09
Хотілось більше: Зеленський про результати нормандської зустрічі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський назвав нормандську зустрічі початком діалогу

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про результати нормандської зустрічі, зазначив, що хотів більшого. Про це він сказав у ході підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент України повідомив, що у ході зустрічі підіймалось багато питань і це лише початок діалогу.

"Багато питань підіймалось. Мені сказали, дуже добрий результат для першої зустрічі. Але мені хотілось більше вирішення питань. Це початок діалогу. Через 4 місяці напевно ми зустрінесь і будемо підіймати інші питання", - заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що для нього найголовніше - людське життя.

"Ми зараз домовились про терміни, і я вірю, що у нас буде обмін", - заявив Зеленський, зазначивши, що спочатку пропонувалося провести обмін до 24 грудня.

За його словами, обговорення обміну полоненими раніше відбулось в Мінську, а зараз вийшло на новий рівень.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбулася нормандська зустріч, яка не проводилася з 2016 року. За результатами зустрічі сторони прийняли підсумковий документ, в якому, зокрема, зазначено, що протягом 4 місяців відбудеться нова зустріч "четвірки". На ній планується обговорити питання повернення Україні кордону.

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