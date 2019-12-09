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Зеленський і Путін погодили обмін полоненими до 31 грудня, - джерело

Новини » Політика     09.12.2019 - 23:31
Зеленський і Путін погодили обмін полоненими до 31 грудня, - джерело
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

На нормандському саміті попередньо домовилися про обмін полоненими

На саміті "нормандської четвірки" в Парижі президенти України та Росії погодили обмін полоненими, який має відбутися до 31 грудня 2019 року. Про це РБК-Україна повідомило джерело в українській делегації.

При цьому поки не уточнюється, в якому форматі пройде обмін полоненими.

Нагадаємо, раніше директор Центру політичної кон'юнктури РФ Олексій Чеснаков, якого пов'язують з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, заявив, що обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" може відбутися до кінця цього року.

"Обмін всіх встановлених на всіх встановлених - так, цілком можливо, за цією формулою можна очікувати до кінця року", - зазначив він.

Відзначимо, 21 листопада повідомлялося, що переговори про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" увійшли в фінальну стадію. За даними ряду ЗМІ, Україна готова передати "приблизно 250 осіб в обмін на 100". До цього, за підсумками крайньої зустрічі тристоронньої контактної групи, представники самопроголошеної "Донецької народної республіки" запропонували українській стороні провести обмін полоненими найближчим часом.

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