З ОРДЛО не випускають абітурієнтів: Україна продовжила прийом документів
Україна продовжила терміни прийому документів від абітурієнтів з окупованих районів Донбасу на підготовчі курси для вступу до вишів. Рішення прийнято, оскільки останнім часом окупанти не випускають молодих людей.
Про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.
"Ми вже прийняли рішення про продовження подачі документом на підготовчі курси -спочатку було встановлено 20 червня, зараз прийнято рішення продовжити термін до 29 червня. Відповідно, будемо максимально відкладати початок навчання", - відзначила вона.
Водночас, за її словами, відкладати початок занять не курсах не зможуть нескінченно, оскільки деякі абітурієнти змогли виїхати і потрібно враховувати їхні інтереси.
Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що окупанти в так званій "Донецькій народній республіці" прийняли рішення не випускати дітей старше 14 років, у яких немає паспортів України, Російської Федерації або невизнаних "республік".
РБК-Україна детально розписувало, як діти з окупованих територій Донбасу та Криму можуть вступити до вишів на підконтрольній Україні території.