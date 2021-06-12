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З ОРДЛО не випускають абітурієнтів: Україна продовжила прийом документів

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Київ, Субота 12 червня 2021 18:43
З ОРДЛО не випускають абітурієнтів: Україна продовжила прийом документів Фото: абітурієнтів з ОРДЛО не пускають до України (facebook com ntuu kpi)
Автор: РБК-Україна

Україна продовжила терміни прийому документів від абітурієнтів з окупованих районів Донбасу на підготовчі курси для вступу до вишів. Рішення прийнято, оскільки останнім часом окупанти не випускають молодих людей.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.

"Ми вже прийняли рішення про продовження подачі документом на підготовчі курси -спочатку було встановлено 20 червня, зараз прийнято рішення продовжити термін до 29 червня. Відповідно, будемо максимально відкладати початок навчання", - відзначила вона.

Водночас, за її словами, відкладати початок занять не курсах не зможуть нескінченно, оскільки деякі абітурієнти змогли виїхати і потрібно враховувати їхні інтереси.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що окупанти в так званій "Донецькій народній республіці" прийняли рішення не випускати дітей старше 14 років, у яких немає паспортів України, Російської Федерації або невизнаних "республік".

РБК-Україна детально розписувало, як діти з окупованих територій Донбасу та Криму можуть вступити до вишів на підконтрольній Україні території.

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