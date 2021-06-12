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Из ОРДЛО не выпускают абитуриентов: Украина продлила прием документов

Новина українською →
Киев, Суббота 12 июня 2021 18:43
Из ОРДЛО не выпускают абитуриентов: Украина продлила прием документов Фото: абитуриентов из ОРДЛО не пускают в Украину (facebook com ntuu kpi)
Автор: РБК-Украина

Украина продлила сроки приема документов от абитуриентов с оккупированных районов Донбасса на подготовительные курсы для поступления в вузы. Решение принято, поскольку в последнее время оккупанты не выпускают молодых людей.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

"Мы уже приняли решение о продлении подачи документом на подготовительные курсы - сначала было установлено 20 июня, сейчас принято решение продлить срок до 29 июня. Соответственно, будем максимально откладывать начало обучения", - отметила она.

В то же время, по ее словам, откладывать начало занятий не курсах не смогут бесконечно, поскольку некоторые абитуриенты смогли выехать и нужно учитывать их интересы.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты в так называемой "Донецкой народной республике" приняли решение не выпускать детей старше 14 лет, у которых нет паспортов Украины, Российской Федерации либо непризнанных "республик".

РБК-Украина детально расписывало, как дети с оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут поступить в вузы на подконтрольной Украине территории.

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