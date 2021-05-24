Шкарлет розповів, як дітям з Криму та ОРДЛО вступити до українських вишів
Абітурієнти з окупованих територій для вступу до вишів України можуть скористатися широкою мережею освітніх центрів. А підготуватися до вступу можна на платформі Всеукраїнської школи онлайн.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, МОН активно працює з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій над залученням дітей з окупованих терріорій Криму і Донбасу до українських вузів.
"Що ми зробили? Насамперед - вільний вступ тих, хто вже закінчив школу, до українських вишів шляхом широкої мережі освітніх центрів "Донбас-Україна" та "Крим-Україна". Ми розширили перелік університетів, які готові їх приймати", - зазначив Шкарлет.
Міністр також підкреслив, що на до платформи Всеукраїнської школи онлайн підключено понад 110 країн світу. І дітям з окупованих територій ніщо не заважає теж користуватися цією платформою.
"Вони можуть читати українські підручники і дивитися українські уроки, які дають можливість повністю зануритися в освітнє і культурне середовище саме нас як держави. А потім вступати завдяки цим знанням до наших інститутів та університетів", - додав Шкарлет.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, Україна запускає курси для абітурієнтів з Криму та ОРДЛО. Дітям з окупованих територій обіцяють житло та стипендії.
Також РБК-Україна писало про нові правила вступу до вишів для цих дітей.