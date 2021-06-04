Як дітям з Криму та ОРДЛО вступити до українського вишу: роз'яснення МОН

Діти з окупованих територій Донбасу та Криму можуть вступити до вишів на підконтрольній Україні території. Вступити можуть абітурієнти і без українського атестата.

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає урядовий портал .

За його словами, для початку абітурієнту слід вибрати освітній центр "Донбас-Україна" або "Крим-Україна" (перелік, адреса, контакти та графік роботи розміщені на сайтах МОН).

Далі терба особисто подати заяву і заповнити освітню декларацію в освітньому центрі до 20 липня, щоб вступити на бюджет, до 20 вересня - на контракт.

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного або фармацевтичного спрямування):

прийом документів - до 20 липня;

вступні іспити - до 20 липня;

зарахування - до 23 липня.

Після цього треба скласти на базі освітнього центру два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України. Далі потрібно здати один профільний іспит або творчий конкурс, який встановлює сам виш.

Вступати можна тільки через один освітній центр (подавати можна до 5 заяв).

"У 2021 році, як і в минулі роки, в наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища вступників будуть шифруватися", - зазначив Шкарлет.

Абітурієнт без українського шкільного атестата може звернутися в один з освітніх центрів для проходження річного оцінювання, підсумкової атестації та вступу до вишу за спрощеною процедурою. Для вступу дітям, які пройшли дане тестування, не потрібен сертифікат ЗНО. Вони складають один вступний іспит (встановлює виш) і два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України.

Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв'язку (+38 098 079 69 73 - Viber, Whatsapp, Telegram, +38 095 200 85 73 - для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram).