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У ОРДЛО майже мільйон осіб мають біопаспорти України

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 11:43
У ОРДЛО майже мільйон осіб мають біопаспорти України
Фото: біометричний паспорт (dpsu.gov.ua)

Також видано 150 466 паспортів для виїзду за кордон громадянам України, що мали реєстрацію в Криму

Станом лютий 2020 року оформлено та видано понад 950 тисяч паспортів України для виїзду за кордон громадянам, зареєстрованим на тимчасово непідконтрольною території Донбасу. Такі дані навела на запит DW Державна міграційна служба України (ДМС).

За даними ДМС, станом на 12 лютого оформлено та видано також 150 466 паспортів для виїзду за кордон громадянам України, що мали реєстрацію в Криму або Севастополі.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН заявив, що вже понад 125 тисяч жителів окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) отримали російські паспорти за спрощеною процедурою.

РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора відкрив справу за примусову роздачу так званих "паспортів ЛНР" в окупованій частині Луганської області. "Паспорти ЛНР" отримали понад 200 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу сиротам роздають російські паспорти.

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