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В ОРДЛО почти миллион человек имеют биопаспорта Украины

Новости » Общество     24.02.2020 - 11:43
В ОРДЛО почти миллион человек имеют биопаспорта Украины
Фото: биометрический паспорт (dpsu.gov.ua)

Также выдано 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму

По состоянию на февраль 2020 года оформлено и выдано более 950 тысяч паспортов Украины для выезда за границу гражданам, зарегистрированным на временно неподконтрольной территории Донбасса. Такие данные привела на запрос DW Государственная миграционная служба Украины (ДМС).

По данным ГТС, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что уже более 125 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора открыл дело по принудительной раздаче так называемых "паспортов ЛНР" в оккупированной части Луганской области. "Паспорта ЛНР" получили более 200 тысяч человек.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса сиротам раздают российские паспорта.

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