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На Донбасі дітям-сиротам видають російські паспорти

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 04:15
На Донбасі дітям-сиротам видають російські паспорти
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Шестеро вихованців сім’ї опікунів та прийомних сімей у Луганській області отримали паспорти Росії і "ЛНР"

На Донбасі на тимчасово окупованих територіях сиротам роздають російські паспорти, а пропагандисти знімають дітей як щасливих нових громадян Росії, а також як "громадян "ЛДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, шестеро вихованців сім’ї опікунів та прийомних сімей у Довжанську (колишній Свердловськ) Луганської області отримали паспорти Росії і "ЛНР".

Зазначається, що діти не можуть приїхати на підконтрольну Україні територію за легальними документами.

Як заявила колишня фахівець з усиновлення офісу Уповноваженого президента з прав дитини Людмила Волинець, "паспортизація" на цих окупованих територіях почалася вже давно, діти-сироти дійсно отримують "документи" "ЛДНР". Але, за її словами, поки що Україна не може цьому протидіяти, бо не розроблено жодної процедури для заміни цих "паспортів" на українські документи.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

Раніше повідомлялося, що станом на серпень 2019 року громадянство Російської Федерації отримали 13 тисяч жителів ОРДЛО. У Генеральній прокуратурі зазначили, що велика частиною осіб, які отримали російські паспорти, була ідентифікована.

Також РБК-Україна писало, що у 2019 році 196 тис. мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали російське громадянство за спрощеною процедурою.

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