На орбите может быть скрыто ядерное оружие: ученые нашли способ проверить это

Почему ядерный взрыв в космосе станет катастрофическим для человечества?

Исторический прецедент 1962 г., когда США провели испытания Starfish Prime и взорвали ядерный заряд на высоте 400 километров над Тихим океаном, наглядно продемонстрировал опасность космического оружия.

Тогда мощное излучение моментально вывело из строя или уничтожило треть всех находившихся на низкой околоземной орбите спутников. Взрыв наполнил электронами внутренний радиационный пояс Ван Аллена, что привело к деградации электроники и солнечных панелей космических аппаратов.

Сегодня зависимость человечества от орбитальной инфраструктуры является критической. Даже без прямых человеческих жертв одиночный подрыв термоядерного заряда в космосе способен

парализовать глобальные системы GPS-навигации,

мобильная связь,

прогнозирование погоды,

правительственные системы предупреждения о ракетных нападениях.

Это дестабилизирует как гражданскую жизнь, так и оборонный потенциал многих стран.

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Доцент кафедры ядерной науки и инженерии MIT Арег Данагулян придумал, как превратить агрессивную радиационную среду космоса в союзника.

Когда спутник, несущий скрытое термоядерное оружие, проходит через внутренний пояс Ван Аллена, высокоэнергетические протоны бомбардируют тяжелые элементы боеголовки (например, обогащенный уран).

Этот процесс вызывает реакцию скалывания (spallation), в результате которой из ядер выбиваются миллионы нейтронов. По расчетам ученого, скрытая бомба будет излучать до 40 миллионов нейтронов в секунду, создавая мощный радиоактивный след.

Для фиксации этого сигнала Данагулян разработал концепт специального спутника-инспектора.

Главная сложность заключалась в том, чтобы научить датчики отсеивать колоссальный фоновый шум:

Во-первых, устройство должно игнорировать поток "внешних" протонов, постоянно атакующих сам детектор.

Во-вторых, необходимо блокировать так называемые альбедо-нейтроны, поднимающиеся от атмосферы Земли в результате ударов космических лучей.

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Успешное моделирование и будущее проекта

Чтобы преодолеть эти препятствия, спутник-инспектор должен лететь непосредственно под подозрительным объектом на расстоянии около 4 км и использовать систему направленного обнаружения.

Математическое моделирование настоящего сценария подтвердило, что датчики способны удачно отделить земные помехи от целевого нейтронного излучения уранового ядра спутника-нарушителя.

Разработка существует в виде теоретически обоснованной модели. Автор исследования призывает международное научное сообщество объединить усилия по созданию первых рабочих прототипов и упрощению конфигурации сенсоров.

Ученый уверен: создание действенной системы верификации космического оружия является первоочередным шагом для предотвращения переноса масштабных военных конфликтов за пределы Земли.