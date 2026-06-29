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Электричество из космоса уже не фантастика: учёные тестируют передачу энергии на Землю

18:13 29.06.2026 Пн
3 мин
Человечество приблизилось к освоению безлимитного источника чистой энергии
aimg Ольга Завада
Электричество из космоса уже не фантастика: учёные тестируют передачу энергии на Землю Энергию на Землю можно доставлять из космоса (фото: Unsplash)
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Концепция сбора солнечной энергии в открытом космосе с дальнейшей пересылкой на Землю перешла к практическим испытаниям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Микроволновый метод: что такое эффект интерференции?

Первым направлением, над которым работают ученые, есть передача энергии с помощью микроволнового излучения. В основе этой технологии лежит физический феномен волновой интерференции.

Принцип работы и ограничение микроволновых систем:

Направленная фокусировка: исследователи моделируют систему по принципу взаимодействия волн на воде. Путем точного управления источниками излучения они заставляют волны усиливать друг друга в заданном направлении, минимизируя потери сигнала при прохождении через атмосферу.

Стабильность потока: микроволны обеспечивают непрерывную и равномерную доставку энергии непосредственно к наземным приемным станциям.

Однако, не обошлось и без преград:

Высокая стоимость. Министерство энергетики США отмечает, что создание, вывод на орбиту и позиционирование таких спутников требует значительных инвестиций.

Проблемы логистики: станции расположены на удаленных орбитах, из-за чего их текущее техническое обслуживание или ремонт усложнены.

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Лазерные технологии и инфракрасный транзит

Альтернативным методом является применение инфракрасных лазерных лучей. В этом сегменте эксперименты провела компания Overview Energy, в 2025 году передавшая энергетический пучок с самолета на наземный приемник на Земле.

Лазерные системы считаются более безопасными по сравнению с постоянным микроволновым излучением, а системы на базе лазеров могут быть дешевле и проще в обслуживании.

Главным ограничением текущей технологии является то, что ближние инфракрасные лазеры не способны пробивать плотную облачность.

Для преодоления этого барьера система должна полагаться на спутники и серию приемников в небе, которые будут ловить лазер и перенаправить его на конечный наземный приемник, что увеличивает количество движущихся частей.

По словам Overview Energy, лазерные системы масштабируемы и позволяют расширять или сужать луч при необходимости.

Глобальные перспективы

Развитие технологий космической генерации востребовано на фоне беспокойства относительно климатических изменений и влияния ископаемого топлива на планету. Кроме того, космические агентства планируют использовать солнечную энергию для обеспечения лунных баз, поскольку страны стремятся исследовать лунный южный полюс в поисках воды.

Независимо от выбранного метода транзита (лазерного или микроволнового) ключевым аспектом остается то, что непосредственное производство электрического тока, использующего человечество, происходит исключительно тогда, когда энергия достигает поверхности планеты .

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