В недрах Земли произошла неожиданная аномалия: что смутило ученых

Ученые обнаружили неожиданную аномалию в недрах планеты, заставившую пересмотреть представление об эволюции магнитного поля Земли. Расплавленное железо, циркулирующее под Тихим океаном, внезапно и резко изменило направление своего движения.

Внезапный разворот реки железа

Ученые объяснили: магнитное поле Земли служит невидимым щитом, защищающим атмосферу, живые организмы и технологические системы от сокрушительной солнечной радиации и заряженных частиц.

Эта защита обеспечивается работой так называемого геодинамо - постоянным движением расплавленного, электропроводящего железа во внешнем ядре планеты на глубине около 2200-3000 километров.

Долгое время ученые считали, что эти потоки очень стабильны и меняют свой курс чрезвычайно медленно - на протяжении многих десятилетий или даже веков. Однако анализ данных, собиравшихся с 1997 по 2025 годы, зафиксировал обратное.

В районе экваториальной части Тихого океана железная река, которая до этого слабо двигалась к западу, внезапно совершила резкий маневр и мощно потекла к востоку.

Тектонический разворот произошел всего за несколько лет, продемонстрировав, что внешнее ядро планеты гораздо более динамично и изменчиво, чем предполагали теоретические модели.

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Космическое наблюдение за недрами

Заглянуть непосредственно внутрь Земли физически невозможно, однако движение металла оставляет уникальные магнитные отпечатки на поверхности.

Зафиксировать аномалию ученым помогла спутниковая группировка Swarm, запущенная Европейским космическим агентством (ESA), а также спутники CHAMP, CryoSat и Ørsted.

Особенности спутникового мониторинга ядра:

высокочувствительные магнитометры на борту спутников фиксируют колебания поля с беспрецедентной точностью;

специальные скоординированные орбиты позволяют отделить слабые магнитные сигналы самого ядра от помех, создаваемых земной корой, океаническими течениями, ионосферой и магнитосферой;

спутники фиксируют волнообразные ускорения и быстрые изменения структуры потоков, ранее терявшихся в общем шуме наземных обсерваторий.

Последние данные моделирования показывают, что после достижения пика мощности этот восточный поток под Тихим океаном стал слабеть.

Это может означать, что зафиксированный разворот является либо кратковременным колебанием, либо частью более длительного природного цикла, о котором человечество раньше не знало.

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Связь с планетой

Ученые отмечают, что эти подземные процессы происходят слишком глубоко и никоим образом не угрожают жизни людей или климата на поверхности.

Однако понимание этих механизмов является критически важным. Сдвиги в ядре оказывают непосредственное влияние на глобальные системы навигации, работу космических аппаратов и модели космической погоды.

Авторы исследования выдвинули гипотезу, что этот внезапный разворот под Тихим океаном произошел одновременно с аномальными изменениями в поведении внутреннего твердого ядра Земли, ранее зафиксированных геодезистами и сейсмологами.

Это открытие доказывает, что самые глубокие слои нашей планеты связаны между собой значительно более тесно, чем считалось ранее, а граница между ядром и мантией является зоной чрезвычайно бурных и сложных процессов.