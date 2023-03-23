Венгрия о вступлении Украины в ЕС: только после изменений в законе об образовании

Сегодня, 23 марта, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС только после изменений в законе об образовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

По словам Гуйяша, уг орское правительство было бы радо улучшить свои отношения с Украиной, если бы украинцы внесли изменения в свой закон об образовании.

Он отметил, что украинский закон якобы содержит меры, которые "топчут все европейские ценности" из-за ограничения использования венгерского языка, и правительство Венгрии приняло все возможные дипломатические шаги, чтобы опротестовать это.

"Венгерское правительство поддержало бы членство Украины в ЕС только при условии гарантирования использования языка закарпатскими венграми", - подчеркнул глава администрации.

По его мнению, супердержавы не интересуют права человека, когда речь идет о реальном нарушении прав, таких как использование языка венгров на Закарпатье.

Кроме того, на вопрос о том, когда премьер-министр Орбан поедет в Украину, Гульяс сказал, что это произойдет, "когда встреча будет иметь смысл и будут ощутимы результаты, например, по ситуации меньшинств на Закарпатье".

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