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У Орбана после встречи с Зеленским заявили, что Венгрия принадлежит к "лагерю мира"

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Венгрия, Четверг 09 февраля 2023 22:13
У Орбана после встречи с Зеленским заявили, что Венгрия принадлежит к "лагерю мира" Фото: госсекретарь Венгрии по международным связям Золтан Ковач (facebook.com Kovács Zoltán)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 февраля, после встречи в Брюсселе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана венгерский госсекретарь по международным связям Золтан Ковач заявил, что Будапешт принадлежит "лагерю мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Ковача, Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине.

В Twitter госсекретарь опубликовал фотографию, на которой Орбан и Зеленский пожимают руки в кулуарах заседания Европейского совета.

"Мы поддерживаем немедленное прекращение огня во избежание дальнейших смертей. Венгрия принадлежит к лагерю мира", - сказал Орбан Зеленскому по словам Ковача.

Напомним, еще в апреле 2022 года Орбан назвал Зеленского одним из "оппонентов", которых ему пришлось преодолеть во время своей кампании, чтобы обеспечить свой четвертый срок подряд в должности лидера Венгрии.

Кроме того, почти за год войны РФ против Украины Будапешт не оказал ни одной военной помощи, а также выступал против передачи оружия другим странам.

В декабре 2022 года Венгрия сначала заблокировала пакет помощи Украине на 19 миллиардов долларов, но позже отказалась от своего возражения в обмен на финансирование Европейского Союза.

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