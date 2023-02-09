У Орбана после встречи с Зеленским заявили, что Венгрия принадлежит к "лагерю мира"
Сегодня, 9 февраля, после встречи в Брюсселе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана венгерский госсекретарь по международным связям Золтан Ковач заявил, что Будапешт принадлежит "лагерю мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Ковача, Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине.
В Twitter госсекретарь опубликовал фотографию, на которой Орбан и Зеленский пожимают руки в кулуарах заседания Европейского совета.
. @PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA : Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. "Содействовать наилучший ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp." pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) 9 февраля 2023
"Мы поддерживаем немедленное прекращение огня во избежание дальнейших смертей. Венгрия принадлежит к лагерю мира", - сказал Орбан Зеленскому по словам Ковача.
Напомним, еще в апреле 2022 года Орбан назвал Зеленского одним из "оппонентов", которых ему пришлось преодолеть во время своей кампании, чтобы обеспечить свой четвертый срок подряд в должности лидера Венгрии.
Кроме того, почти за год войны РФ против Украины Будапешт не оказал ни одной военной помощи, а также выступал против передачи оружия другим странам.
В декабре 2022 года Венгрия сначала заблокировала пакет помощи Украине на 19 миллиардов долларов, но позже отказалась от своего возражения в обмен на финансирование Европейского Союза.
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