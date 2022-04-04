Президент Угорщини назвав Зеленського своїм опонентом

Віктор Орбан на мітингу, який присвячений його перемозі на чергових президентських виборах, назвав президента України Володимира Зеленського своїм опонентом. Серед інших противників угорського лідера-ліві політичні сили та ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN ,

"Ми до кінця життя будемо пам'ятати цю перемогу, тому що нам довелося битися з величезною кількістю супротивників: місцевими лівими партіями, бюрократами Брюсселя, усіма грошима та інститутами імперії Сороса, міжнародними ЗМІ, а також українським президентом. У нас ніколи не було стільки супротивників одночасно", - сказав він прихильникам в Будапешті.

За словами Орбана, його переобрання посилає сигнал не тільки ЄС, а й президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що президент України критикував Орбана за небажання зупинити війну в Україні. Угорщина не надала життєво необхідний транзит оборонної допомоги, а також не відмовилася від покупки російських енергоносіїв.

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