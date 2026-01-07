Орбана ждут тяжелые выборы: удержит ли он власть

Стоит отметить, что лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр весь прошлый год наращивал электоральные мышцы. Уже длительное время его политическая сила обходит по рейтингам партию Орбана "Фидес".

По данным различных опросов, отставание правящей партии составляет 7-10%. В то же время Мадяру еще рано праздновать победу.

Примерно каждый четвертый избиратель в Венгрии еще не определился с симпатиями.

Традиционные преимущества Орбана в целом сохраняются. К ним следует отнести широкий контроль медиапространства, доминирование в государственных институтах, возможность менять границы избирательных округов в свою пользу, а также жесткое регулирование финансирования избирательных кампаний.

Кроме того, остаются правовые и институциональные рычаги, которые Орбан может задействовать до выборов, чтобы смягчить поражение от Мадяра.

"Например, если победа "Тисы" будет выглядеть вероятной, власть может отменить или модифицировать механизм "компенсации победителю", чтобы минимизировать масштаб поражения. Снижение действующего 5-процентного избирательного барьера позволило бы меньшим партиям пройти в парламент, что привело бы к распылению оппозиционных голосов и ослаблению "Тисы", - отметил в комментарии РБК-Украина Расто Кужель, исполнительный директор "Memo 98" (Словакия), организации, занимающейся мониторингом политических процессов в Европе.

В то же время, по его словам, нельзя исключать и более крайние сценарии - включая попытки не допустить лидера партии Петера Мадяра к участию в выборах путем возбуждения уголовных дел или даже аннулирования самих выборов, по аналогии с недавними событиями на президентских выборах в Румынии.