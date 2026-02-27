Орбан и Фицо придумали комиссию для "Дружбы" и требуют от Зеленского допуска на объект

Что заявил Орбан

Орбан в пятницу, 27 февраля, поговорил по телефону со словацким коллегой Робертом Фицо.

Киев утверждает, что возобновить работу нефтепровода невозможно из-за технических проблем. По его словам, Венгрия и Словакия с этим не соглашаются.

"Это не соответствует действительности, технических препятствий нет, трубопровод закрыли исключительно по политическим соображениям", - заявил Орбан.

В связи с этим Венгрия и Словакия хотят создать так называемую "следственную комиссию" и требуют у Зеленского допуска на объект.

Задача у этой комиссии, по его словам, - "проверка реальности ситуации, о которой заявляет Украина.

Орбан говорит, что закрытие "Дружбы" угрожает энергетической безопасности обеих стран.

Нефтепровод "Дружба" не работает

Напомним, с конца января 2026 года поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины приостановлены. Через эту магистраль Венгрия и Словакия получали большинство своих нефтяных поставок.

Будапешт утверждает, будто Украина "сознательно блокирует "Дружбу" по политическим причинам. В то же время украинская сторона объясняет: прекращение транзита стало следствием атак России на инфраструктуру.

Из-за этого Венгрия заблокировала выделение Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро, пока нефтепровод не возобновит работу. Словакия также заявила, что не будет предоставлять Украине экстренные поставки электроэнергии, пока "Дружба" не заработает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление трубопровода может обойтись слишком дорогой ценой, поскольку россияне уже наносили повторные удары по ремонтным бригадам.