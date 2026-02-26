Свертывание авторитаризма: предвыборный рейтинг Орбана сполз до неутешительных показателей

Рейтинг партии венгерского премьера Виктора Орбана показал значительное отставание от его оппонента на фоне предвыборной кампании. Речь идет о разрыве в 20 пунктов в пользу оппозиционной "Тисы" Петера Мадьяра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что такой результат может обеспечить оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра конституционное большинство в парламенте, что позволит быстро начать сворачивание курса Венгрии к авторитаризму после 16 лет правления Орбана.

Сообщается, что предвыборные ставки на самом деле выходят за пределы Венгрии - Орбан является ближайшим союзником президента США Дональда Трампа в Европе и "самым громким адвокатом" Кремля через четыре года после вторжения РФ в Украину.

Bloomberg также напоминает, как Трамп поддержал Орбана перед выборами, которые должны пройти 12 апреля в Венгрии.

Также стоит отметить, что на этой неделе Венгрия и Словакия по крайней мере временно заблокировали 20-й пакет санкций ЕС против России, а также кредит для Украины на 90 млрд евро.

В оправдание последнего у Орбана называют прекращение транзита через Украину российской нефти, что случилось из-за удара самих же россиян по нефтепроводу "Дружба".

У премьера Венгрии жалуется, что Киев якобы умышленно затягивает с ремонтом нефтепровода по политическим причинам.

Тем временем в Брюсселе внимательно следят за грядущими выборами в Венгрии, где ЕС заморозил более 20 млрд долларов финансирования Будапешта из-за беспокойства относительно верховенства права и коррупции.

"Блок неоднократно конфликтовал с Орбаном, который называет Украину "врагом" и сделал своего восточного соседа, страдающего от войны, центральной темой избирательной кампании", - пишет Bloomberg.