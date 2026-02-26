Свертывание авторитаризма: предвыборный рейтинг Орбана сполз до неутешительных показателей
Рейтинг партии венгерского премьера Виктора Орбана показал значительное отставание от его оппонента на фоне предвыборной кампании. Речь идет о разрыве в 20 пунктов в пользу оппозиционной "Тисы" Петера Мадьяра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание пишет, что такой результат может обеспечить оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра конституционное большинство в парламенте, что позволит быстро начать сворачивание курса Венгрии к авторитаризму после 16 лет правления Орбана.
Сообщается, что предвыборные ставки на самом деле выходят за пределы Венгрии - Орбан является ближайшим союзником президента США Дональда Трампа в Европе и "самым громким адвокатом" Кремля через четыре года после вторжения РФ в Украину.
Bloomberg также напоминает, как Трамп поддержал Орбана перед выборами, которые должны пройти 12 апреля в Венгрии.
Также стоит отметить, что на этой неделе Венгрия и Словакия по крайней мере временно заблокировали 20-й пакет санкций ЕС против России, а также кредит для Украины на 90 млрд евро.
В оправдание последнего у Орбана называют прекращение транзита через Украину российской нефти, что случилось из-за удара самих же россиян по нефтепроводу "Дружба".
У премьера Венгрии жалуется, что Киев якобы умышленно затягивает с ремонтом нефтепровода по политическим причинам.
Тем временем в Брюсселе внимательно следят за грядущими выборами в Венгрии, где ЕС заморозил более 20 млрд долларов финансирования Будапешта из-за беспокойства относительно верховенства права и коррупции.
"Блок неоднократно конфликтовал с Орбаном, который называет Украину "врагом" и сделал своего восточного соседа, страдающего от войны, центральной темой избирательной кампании", - пишет Bloomberg.
Обострение отношений с Украиной
Как известно, в последнее время и без того напряженные отношения между Венгрией под правлением Орбана и Украиной обострились. Это произошло на фоне ситуации с нефтепроводом "Дружба", по которому Москва нанесла удар и сделала невозможными поставки энергоресурсов в Венгрию и Словакию.
В то же время у Орбана обвиняют Киев в нежелании восстанавливать работу нефтепровода, обосновывая это политическими причинами.
Президент Владимир Зеленский в свою очередь предложил Орбану договариваться об энергетическом перемирии с Москвой, если у него есть претензии по сложившейся ситуации.
Зеленский заявил, что даже во время ремонтных работ РФ обстреливает специалистов, которые восстанавливают повреждения, поэтому жертвовать людьми Украина не будет.
Несмотря на споры, украинская сторона предложила Венгрии компромисс по урегулированию ситуации с нефтепроводом "Дружба".