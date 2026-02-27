Орбан і Фіцо вигадали комісію для "Дружби" та вимагають від Зеленського допуску на об'єкт

Що заявив Орбан

Орбан у п'ятницю, 27 лютого, поговорив телефоном зі словацьким колегою Робертом Фіцо.

Київ стверджує, що відновити роботу нафтопроводу неможливо через технічні проблеми. За його словами, Угорщина та Словаччина з цим не погоджуються.

"Це не відповідає дійсності, технічних перешкод немає, трубопровід закрили виключно з політичних міркувань", - заявив Орбан.

У зв'язку з цим Угорщина і Словаччина хочуть створити так звану "слідчу комісію" і вимагають у Зеленського допуску на об'єкт.

Завдання у цієї комісії, за його словами, - "перевірка реальності ситуації, про яку заявляє Україна.

Орбан каже, що закриття "Дружби" загрожує енергетичній безпеці обох країн.

Нафтопровід "Дружба" не працює

Нагадаємо, з кінця січня 2026 року нафти по нафтопроводу "Дружба" через територію України призупинено. Через цю магістраль Угорщина та Словаччина отримували більшість своїх нафтових поставок.

Будапешт стверджує, буцімто Україна "свідомо блокує "Дружбу" з політичних причин. Водночас українська сторона пояснює: припинення транзиту стало наслідком атак Росії на інфраструктуру.

Через це Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту від ЄС на 90 млрд євро, поки нафтопровід не відновить роботу. Словаччина також заявила, що не надаватиме Україні екстрене постачання електроенергії, доки "Дружба" не запрацює.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення трубопроводу може обійтися занадто дорогою ціною, оскільки росіяни вже завдавали повторних ударів по ремонтних бригадах.