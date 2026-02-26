"Откройте "Дружбу": Орбан написал письмо Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил "открытое письмо" президенту Украины Владимиру Зеленскому и обвинил Киев во влиянии на предстоящие выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Венгрии.

"В течение четырех лет Вы работаете над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между Вашей страной и Россией. В течение этого времени Вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции", - заявил Орбан.

По его словам, Украина, Брюссель и венгерская оппозиция якобы координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.

"В последние дни Вы заблокировали нефтепровод "Дружба", который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей", - добавил он.

Венгерский премьер также призвал Украину изменить "антивенгерскую политику". Он также добавил, что якобы не несет ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина.

"Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить больше за энергоносители", - добавил Орбан.

Подытоживая, он также призвал "открыть нефтепровод "Дружба" и воздержаться от "дальнейших нападений на энергетическую безопасность Венгрии".