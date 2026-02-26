"Откройте "Дружбу": Орбан написал письмо Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил "открытое письмо" президенту Украины Владимиру Зеленскому и обвинил Киев во влиянии на предстоящие выборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Венгрии.
Читайте также: Свертывание авторитаризма: предвыборный рейтинг Орбана сполз до неутешительных показателей
"В течение четырех лет Вы работаете над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между Вашей страной и Россией. В течение этого времени Вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции", - заявил Орбан.
По его словам, Украина, Брюссель и венгерская оппозиция якобы координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.
"В последние дни Вы заблокировали нефтепровод "Дружба", который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей", - добавил он.
Венгерский премьер также призвал Украину изменить "антивенгерскую политику". Он также добавил, что якобы не несет ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина.
"Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить больше за энергоносители", - добавил Орбан.
Подытоживая, он также призвал "открыть нефтепровод "Дружба" и воздержаться от "дальнейших нападений на энергетическую безопасность Венгрии".
Что предшествовало
Напомним, в последнее время между Украиной и Венгрией вновь обострился политический кризис на фоне ситуации с нефтепроводом "Дружба", по которому Москва нанесла удар и сделала невозможным поставки энергоресурсов в Венгрию и Словакию.
В то же время у Орбана обвиняют Киев в нежелании возобновлять работу нефтепровода, обосновывая это политическими причинами.
Зеленский в свою очередь предложил Орбану договариваться об энергетическом перемирии с Москвой, если у него есть претензии по сложившейся ситуации.
При этом, несмотря на споры, украинская сторона предложила Венгрии компромисс по урегулированию ситуации с нефтепроводом "Дружба".