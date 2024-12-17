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Будет давить на Путина анекдотом. Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть миротворцем

Киев, Вторник 17 декабря 2024 16:42
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Будет давить на Путина анекдотом. Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть миротворцем Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может стать миротворцем в вопросе войны между Украиной и Россией. Ему нечем давить на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на более тесные контакты с Дональдом Трампом после его инаугурации. И только после этого можно будет говорить о том, какое отношения у Трампа к украинскому плану победы.

"Я очень верю и надеюсь, что он будет прибавлять силы нашему плану. Добавлять силы отношениям между Украиной и США. И только этот союз, сильный союз. Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия (я не про людей, люди поддерживают украинцев) как премьер Орбан (премьер Венгрии Виктор Орбан - ред.)", - отметил Зеленский.

По его словам, Украине нужны прямые отношения с США, поскольку Украина уже показала, что она - сильная страна, и это было доказано на поле боя.

"У кого-то другого в Европе есть такой пример современный? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", - добавил глава украинского государства.

Скандальные заявления Орбана

Напомним, недавно Орбан отличился новым скандальным заявлением о войне в Украине. Венгерский премьер разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным и по итогам переговоров заявил, что он "предложил России и Украине "рождественское перемирие".

Но, по словам Орбана, президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался от такого предложения. В то же время у Путина нафантазировали, что "поддерживают" такую инициативу.

В ответ Министерство иностранных дел Украины призвало Венгрию прекратить аморальные манипуляции на теме рождественского перемирия.

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