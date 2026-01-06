Орбан сделал очередное циничное заявление о помощи Украине и будущем ЕС

"Европейский Союз развалится сам по себе, произойдет своего рода дезинтеграция, наступит хаос в руководстве", - отметил Орбан.

При том, по его словам, этот процесс можно остановить с помощью реструктуризации, но ее нет, поскольку заинтересованные страны застряли в собственных проблемах.

Также Орбан прокомментировал возможность выхода Венгрии из ЕС на примере Британии. Он назвал решение Лондона "смелым", но плохим для Центральной Европы.

Также венгерский премьер напомнил, что Венгрия не обладает ядерным оружием и не является достаточно большой, чтобы покинуть блок, и ее выход не будет разумным.

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что "не даст денег Украине", поскольку украинцы их якобы не отдадут обратно.