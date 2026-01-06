Орбан зробив чергову цинічну заяву про допомогу Україні та майбутнє ЄС

Угорщина не планує виходити з Європейського Союзу, проте у керівництві об'єднання нібито у 2026 році може настати дезінтеграція, що завершиться розпадом ЄС.
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.
"Європейський Союз розвалиться сам по собі, відбудеться свого роду дезінтеграція, настане хаос у керівництві", - зазначив Орбан.
При тому, за його словами, цей процес можна зупинити за допомогою реструктуризації, але її немає, оскільки зацікавлені країни застрягли у власних проблемах.
Також Орбан прокоментував можливість виходу Угорщини з ЄС на прикладі Британії. Він назвав рішення Лондона "сміливим", але поганим для Центральної Європи.
Також угорський прем'єр нагадав, що Угорщина не володіє ядерною зброєю і не є достатньо великою, щоб покинути блок, і її вихід не буде розумним.
Крім того, прем’єр-міністр Угорщини заявив, що "не дасть грошей Україні", оскільки українці їх нібито не віддадуть назад.
Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що санкції з РФ нібито можуть зняти вже до 2027 року. Він також розраховує на припинення війни в Україні до 2027 року, після чого, на його думку, санкції проти РФ будуть скасовані.
Також раніше угорський прем'єр припустив, що у 2026 році США можуть "укласти мир" з Росією, проігнорувавши як Україну, так і Європу. При цьому, за його словами, Угорщина планує отримати велику вигоду від того, що США та Росія нормалізують відносини. За його словами, такий варіант "для нас вигідніше".
Окрім того, раніше Орбан закликав громадян підтримати його партію на парламентських виборах 2026 року, заявивши, що це необхідно для того, аби країна "не опинилася втягнутою у війну".