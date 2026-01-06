Орбан сделал очередное циничное заявление о помощи Украине и будущем ЕС
Венгрия не планирует выходить из Европейского Союза, однако в руководстве объединения якобы в 2026 году может наступить дезинтеграция, которая завершится распадом ЕС.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.
"Европейский Союз развалится сам по себе, произойдет своего рода дезинтеграция, наступит хаос в руководстве", - отметил Орбан.
При том, по его словам, этот процесс можно остановить с помощью реструктуризации, но ее нет, поскольку заинтересованные страны застряли в собственных проблемах.
Также Орбан прокомментировал возможность выхода Венгрии из ЕС на примере Британии. Он назвал решение Лондона "смелым", но плохим для Центральной Европы.
Также венгерский премьер напомнил, что Венгрия не обладает ядерным оружием и не является достаточно большой, чтобы покинуть блок, и ее выход не будет разумным.
Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что "не даст денег Украине", поскольку украинцы их якобы не отдадут обратно.
Предыдущие заявления Орбана
Напомним, ранее Орбан заявил, что санкции с РФ якобы могут снять уже к 2027 году. Он также рассчитывает на прекращение войны в Украине до 2027 года, после чего, по его мнению, санкции против РФ будут отменены.
Также ранее венгерский премьер предположил, что в 2026 году США могут "заключить мир" с Россией, проигнорировав как Украину, так и Европу. При этом, по его словам, Венгрия планирует получить большую выгоду от того, что США и Россия нормализуют отношения. По его словам, такой вариант "для нас выгоднее".
Кроме того, ранее Орбан призвал граждан поддержать его партию на парламентских выборах 2026 года, заявив, что это необходимо для того, чтобы страна "не оказалась втянутой в войну".