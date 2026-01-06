Орбан зробив чергову цинічну заяву про допомогу Україні та майбутнє ЄС

Угорщина не планує виходити з Європейського Союзу, проте у керівництві об'єднання нібито у 2026 році може настати дезінтеграція, що завершиться розпадом ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

"Європейський Союз розвалиться сам по собі, відбудеться свого роду дезінтеграція, настане хаос у керівництві", - зазначив Орбан.

При тому, за його словами, цей процес можна зупинити за допомогою реструктуризації, але її немає, оскільки зацікавлені країни застрягли у власних проблемах.

Також Орбан прокоментував можливість виходу Угорщини з ЄС на прикладі Британії. Він назвав рішення Лондона "сміливим", але поганим для Центральної Європи.

Також угорський прем'єр нагадав, що Угорщина не володіє ядерною зброєю і не є достатньо великою, щоб покинути блок, і її вихід не буде розумним.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини заявив, що "не дасть грошей Україні", оскільки українці їх нібито не віддадуть назад.