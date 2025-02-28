Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вступление Украины в Евросоюз сейчас "немыслимо". Он считает, что это может разрушить венгерскую экономику.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в эфире венгерского Radio Kossuth.

В частности, у Орбана спросили, будет ли во время саммита ЕС, который состоится на следующей неделе, обсуждаться интеграция Украины. На что премьер ответил, что он против. По его мнению, "вступление Украины в ЕС является немыслимым здесь и сейчас".

"Я, например, против", - сказал Орбан.

Он также добавил, что пока не видит "ни одного аргумента", который оправдывал бы вступление Украины "с точки зрения интересов Венгрии". При этом он заявил, что не решается сказать, что его отказ останется навсегда.

"Я не смею сказать, что всегда и навсегда, никогда, потому что кто знает, что принесет история, никто, кроме Бога, не знает, но я могу сказать одно точно, что здесь и сейчас это немыслимо", - сказал премьер Венгрии.

В то же время Орбан считает, что вступление Украины в ЕС может разрушить венгерскую сельскохозяйственную экономику и всю национальную экономику.

Заявления Орбана относительно Украины

Напомним, в прошлом году Орбан в присутствии Зеленского на саммите НАТО выступил против членства Украины в Альянсе.

Также Орбан ранее неоднократно делал скандальные заявления в отношении Украины. В частности, по его словам, наша Украина якобы не сможет победить Россию в этой войне.