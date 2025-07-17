Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украину нужно определить, потому что сейчас мы даже не знаем, что это и где она расположена". В ответ МИД Украины опубликовало описание страны и ее координаты, предоставленные чат-ботом Grok.

Пре это сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана и ответ спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети Х.

"Сначала нам срочно нужно прекращение огня и мир. Затем мы должны определить Украину - ее границы, ее население. По состоянию на сейчас мы даже не знаем, что и где находится Украина", - заявил венгерский премьер.

По его словам, как только мир и ясность будут восстановлены, "мы сможем заключить долгосрочные соглашения с Россией и заложить основы стратегического партнерства с Украиной - такого, которое будет защищать наш суверенитет, одновременно обеспечивая будущее Европы".

Представитель МИД Украины решил помочь Орбану найти страну и опубликовал ответ чат-бота Илона Маска Grok с координатами и информацией об Украине в соцсети Х.