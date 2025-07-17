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Орбан заявил, что не знает, где находится Украина: в МИД помогли найти

Четверг 17 июля 2025 15:48
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Орбан заявил, что не знает, где находится Украина: в МИД помогли найти Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украину нужно определить, потому что сейчас мы даже не знаем, что это и где она расположена". В ответ МИД Украины опубликовало описание страны и ее координаты, предоставленные чат-ботом Grok.

Пре это сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана и ответ спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети Х.

"Сначала нам срочно нужно прекращение огня и мир. Затем мы должны определить Украину - ее границы, ее население. По состоянию на сейчас мы даже не знаем, что и где находится Украина", - заявил венгерский премьер.

По его словам, как только мир и ясность будут восстановлены, "мы сможем заключить долгосрочные соглашения с Россией и заложить основы стратегического партнерства с Украиной - такого, которое будет защищать наш суверенитет, одновременно обеспечивая будущее Европы".

Представитель МИД Украины решил помочь Орбану найти страну и опубликовал ответ чат-бота Илона Маска Grok с координатами и информацией об Украине в соцсети Х.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Украина до сих пор не смогла официально начать переговоры о вступлении в Европейский Союз, хотя лидеры государств-членов ЕС одобрили это решение еще в конце 2023 года.

Процесс старта переговоров пока блокирует Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан даже инициировал опрос среди венгерских граждан о возможности присоединения Украины к ЕС.

Несмотря на это, Украина имеет четкую цель - полностью соответствовать критериям членства в Евросоюзе до 2027 года. Как отметила бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина придерживается установленных сроков и продолжает движение в направлении членства.

Недавно она также отмечала, что все переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС должны быть открыты до конца 2025 года.

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Евросоюз МИД Украины Венгрия Виктор Орбан
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