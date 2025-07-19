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Орбан угрожает голосовать против бюджета ЕС со 100 миллиардами для Украины: но есть нюанс

Венгрия, Суббота 19 июля 2025 22:40
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Орбан угрожает голосовать против бюджета ЕС со 100 миллиардами для Украины: но есть нюанс Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова угрожает Европейскому Союзу. Он заявил, что будет голосовать против бюджета ЕС на 2028-2034 годы, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана в соцсети Facebook.

Орбан заявил, что он, мол, не согласится на бюджет ЕС - поскольку этот бюджет якобы "направляет деньги венгров в Украину" и "разорит венгерских фермеров". Кроме этого, известный шантажист заявил, что новый бюджет Евросоюза "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".

"Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим надлежащее нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя относительно войны, иммиграции и гендерного равенства", - заявил он.

Орбан добавил, что в Брюсселе, мол, должны понимать, что "ответ Венгрии - никогда". Он будет голосовать против бюджета.

Шантажировать не удастся

Но в этом моменте есть нюанс, который ставит крест на позиции Орбана. Традиционно шантажировать Евросоюз своей позицией венгерский премьер не сможет, как бы он этого ни желал.

Нюанс заключается в том, что решение по бюджету Евросоюза принимается традиционным способом - квалифицированным большинством голосов. Поэтому согласие или несогласие Орбана с европейским бюджетом на 2028-2034 годы абсолютно ничего не значит.

Проект бюджета ЕС

Напомним, что 16 июля ЕК обнародовала проект бюджета ЕС, который охватывает период с 2028 по 2034 год. Общая сумма составляет 1,98 триллиона евро, что превышает текущий семилетний бюджет в 1,2 триллиона евро. Из этого бюджета на финансирование Украины пойдет 100 млрд евро.

Проект бюджета вызвал истерику в Венгрии. Сначала на него начал жаловаться непосредственно Орбан. А потом с критикой выдвинулось министерство иностранных дел Венгрии.

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