Орбан угрожает голосовать против бюджета ЕС со 100 миллиардами для Украины: но есть нюанс

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова угрожает Европейскому Союзу. Он заявил, что будет голосовать против бюджета ЕС на 2028-2034 годы, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана в соцсети Facebook.

Орбан заявил, что он, мол, не согласится на бюджет ЕС - поскольку этот бюджет якобы "направляет деньги венгров в Украину" и "разорит венгерских фермеров". Кроме этого, известный шантажист заявил, что новый бюджет Евросоюза "сделает Венгрию уязвимой для шантажа". "Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим надлежащее нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя относительно войны, иммиграции и гендерного равенства", - заявил он. Орбан добавил, что в Брюсселе, мол, должны понимать, что "ответ Венгрии - никогда". Он будет голосовать против бюджета.