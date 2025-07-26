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"Це не сцена": Орбан знайшов безглуздий привід покритикувати Зеленського та Україну

Венгрия, Суббота 26 июля 2025 16:03
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"Це не сцена": Орбан знайшов безглуздий привід покритикувати Зеленського та Україну Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан, который блокирует переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского. Орбан обвинил его в "театральных угрозах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Орбана в X (Twitter).

Орбан опубликовал в соцсети отрывок из собственного интервью венгерским СМИ, где в очередной раз отверг идею членства Украины в Европейском Союзе - это, мол, якобы втянет Европу в войну с Россией. Вместо этого венгерский премьер предложил "прагматичное и гибкое сотрудничество".

"Эти времена требуют спокойного усмотрения, а не театральных угроз. Но сейчас это не то, что обсуждается. То, что продвигается, - это членство, и на самом деле звучат угрозы", - заявил он.

При этом Орбан не смог привести ни одного примера таких угроз, которые якобы "раздаются" то ли в его адрес, то ли в адрес Венгрии в целом. Он только заявил, что это, мол, "серьезные угрозы". Также друг российского диктатора Владимира Путина сделал выпад в адрес Зеленского, вспомнив его прошлое, как актера.

"Я стараюсь справиться с этим спокойно, со стратегической выдержкой. Здесь нет места вспыльчивым мыслям. Это не сцена, даже если президент Зеленский когда-то на ней выступал. Здесь нужны спокойствие и опыт", - заявил венгерский премьер.

Отметим, один из клевретов Орбана, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также недавно заявил, что Украину, мол, не должны принимать в Европейский Союз, поскольку новые члены ЕС должны усиливать блок. А Украина якобы его ослабит, поскольку находится в состоянии войны с Россией.

Пророссийская Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, что процесс старта переговоров о вступлении Украины в ЕС сейчас блокирует Венгрия. Орбан пытается раздуть в Венгрии антиукраинскую истерию: друг Путина вообще недавно попал в скандал, поскольку не смог найти Украину на карте.

Кроме вступления Украины в ЕС, новый проект бюджета блока вызвал истерику в Венгрии. Сначала на него начал жаловаться непосредственно Орбан. А потом с критикой выдвинулось министерство иностранных дел Венгрии.

Вся проблема заключается в том, что в бюджете прописано более 100 миллиардов евро для Украины. Венгрия, которая живет на дотациях ЕС, поскольку режим Орбана разрушил венгерскую экономику, требует не давать Украине денег и заявляет что-то о "венгерских налогоплательщиках".

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