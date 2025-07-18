Украина получит 20%. Венгрия резко раскритиковала бюджет ЕС

Венгрия раскритиковала решение о новом бюджете ЕС. Будапешт уверяет, что отныне каждый пятый евро получит Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра европейских дел Венгрии Яноша Бока,

Бока объявил, что в этом бюджете есть два четких "победителя":

первый - Украина,

второй - сама Еврокомиссия.

"По моим подсчетам (Еврокомиссия, - ред.), прямым и косвенным образом сосредотачивает в своих руках такую власть и финансовые ресурсы, которые являются беспрецедентными в истории", - подчеркнул он.

По его словам, Венгрия провела предварительный анализ, и пришла к выводу, что не только по программе Ukraine Facility, но и в целом - прямо или косвенно Украина получит около 20% бюджета ЕС на следующие семь лет.

"Это означает, что каждый пятый евро в бюджете - прямо или косвенно - достанется Украине. Я не считаю это устойчивым подходом", - сказал Бока.

Он также пояснил, что кроме программы Ukraine Facility, Украина получит поддержку также через Европейский инструмент мира (European Peace Facility), объем которого почти удвоен до 31 миллиарда евро, и большинство этих средств пойдет именно Украине.

"Финансирование европейской оборонной промышленности в MFF выросло в пять раз, а одна из основных целей этого - поддержка Украины и ее оборонного сектора", - отметил министр.

Кроме этого, по его словам, программа Global Europe позволяет финансировать вопросы, связанные с Украиной. И предусмотрена возможность создания нового кредитного механизма, который, по сути, является неограниченным в рамках бюджетного резерва - для предоставления Украине займов.

"Если все это суммировать (и вычесть долю бюджета, которая пойдет на выплату предыдущих долгов ЕС), то получается, что около 20% всего бюджета будет направлено Украине", - сообщил он.