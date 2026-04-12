Орбан vs Мадьяр: в Венгрии стартовали парламентские выборы

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии началось голосование на парламентских выборах. Избиратели выбирают состав Национального собрания, которое будет определять политический курс страны на ближайший период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

По сообщению руководителя организационного отдела Национального избирательного бюро Тамаша Мучи, все избирательные участки открылись вовремя. Всего в стране работают 10 047 участков в пределах 106 одномандатных округов. Никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях или нарушениях на момент открытия не поступало.

"С самого утра за голосованием внимательно следят также международные наблюдатели. До закрытия избирательных участков, в 19:00, к урнам ожидают около 7,5 млн избирателей", - добавил он.

Явка

По состоянию на 07:00 явка составила 3,46%. Это почти вдвое больше, чем на аналогичном этапе предыдущих парламентских выборов четыре года назад, когда показатель составлял 1,8%.

В то же время с самого утра на части избирательных участков образовались очереди. По сообщениям с мест, в некоторых регионах избирателям приходится ждать около часа, чтобы получить возможность проголосовать.

Комментарий Мадьяра

Оппозиционный лидер Петер Мадьяр заявил, что эти выборы являются определяющими для будущего страны и могут повлиять на политический курс Венгрии на длительный период. Он призвал граждан активно участвовать в голосовании.

"Давайте вместе, мирно изменим систему и впишем этот день в учебники истории! Пожалуйста, проголосуй и поощряй к этому своих знакомых, друзей и всех членов семьи, потому что другого шанса не будет", - призвал он.

По его словам, нынешнее голосование фактически определяет, будет ли двигаться Венгрия в сторону Востока или Запада, имея в виду Россию и Европу.

"Пожалуй, никогда раньше выбор не был таким важным и одновременно простым: Восток или Запад? Дальнейшее отставание и распад государства или функционирующая и гуманная страна? Коррупция или чистая общественная жизнь? Кризис существования или достойная жизнь? Пропаганда или реальность? Раскол и разжигание ненависти или национальные минимумы и примирение? Военное безумие или настоящий мир", - подчеркнул он.