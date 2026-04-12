Орбан vs Мадяр: в Угорщині стартували парламентські вибори

У неділю, 12 квітня, в Угорщині розпочалося голосування на парламентських виборах. Виборці обирають склад Національних зборів, які визначатимуть політичний курс країни на найближчий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

За повідомленням керівника організаційного відділу Національного виборчого бюро Тамаша Мучі, всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Загалом у країні працюють 10 047 дільниць у межах 106 одномандатних округів. Жодних повідомлень про надзвичайні події чи порушення на момент відкриття не надходило.

"З самого ранку за голосуванням уважно стежать також міжнародні спостерігачі. До закриття виборчих дільниць, о 19:00, до урн очікують близько 7,5 млн виборців", - додав він.

Явка

Станом на 07:00 явка становила 3,46%. Це майже вдвічі більше, ніж на аналогічному етапі попередніх парламентських виборів чотири роки тому, коли показник становив 1,8%.

Водночас із самого ранку на частині виборчих дільниць утворилися черги. За повідомленнями з місць, у деяких регіонах виборцям доводиться чекати близько години, щоб отримати можливість проголосувати.

Коментар Мадяра

Опозиційний лідер Петер Мадяр заявив, що ці вибори є визначальними для майбутнього країни та можуть вплинути на політичний курс Угорщини на тривалий період. Він закликав громадян активно брати участь у голосуванні.

"Давайте разом, мирно змінимо систему і впишемо цей день в підручники історії! Будь ласка, проголосуй і заохочуй до цього своїх знайомих, друзів та всіх членів родини, бо іншого шансу не буде", - закликав він.

За його словами, нинішнє голосування фактично визначає, чи рухатиметься Угорщина в бік Сходу чи Заходу, маючи на увазі Росію та Європу.

"Мабуть, ніколи раніше вибір не був таким важливим і водночас простим: Схід чи Захід? Подальше відставання та розпад держави чи функціонуюча та гуманна країна? Корупція чи чисте суспільне життя? Криза існування чи гідне життя? Пропаганда чи реальність? Розкол та розпалювання ненависті чи національні мінімуми та примирення? Військове божевілля чи справжній мир", - наголосив він.