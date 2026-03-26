Орбан определил дату остановки газа в Украину: к тому времени он может потерять власть

Венгерский премьер Виктор Орбан приказал прекратить транзит природного газа в Украину, начиная с июля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
Указ Орбана запрещает венгерскому оператору FGSZ предоставлять с июля мощности для газового транзита в Украину. Компания уже реализовала мощности на второй квартал, до июня.
Газовая торговля находится в руках частных компаний, в частности тех, которые продают энергоносители, и тех, которые обеспечивают транспортировку по трубопроводам. В Венгрии это оператор трубопровода FGSZ - дочерняя компания нефтегазовой группы MOL.
Трейдеры покупают транзитные мощности у операторов трубопроводов, которые распределяются на аукционе.
Издание отметило, что в прошлом году Украина получила около 44% своего импорта газа через Венгрию.
Стоит отметить, что указ Орбана вступит в силу значительно позже проведения выборов в Венгрии, на которых он может проиграть. Голосование в стране состоится 12 апреля.
В частности, свежее исследование демонстрирует преимущество партии "Тиса" над "Фидес" в 16 процентных пунктов среди всего населения и 20 пунктов среди тех, кто определился с выбором. Среди "определенных" избирателей этот разрыв достигает 23 пунктов.
Впервые за время наблюдений относительное большинство избирателей верит в победу оппозиции. Прогноз победы - 47% опрошенных ставят на победу лидера позиции Петера Мадьяра, тогда как в триумф "Фидеса" Орбана верят 35%.
Эксперты отмечают, что такая "блокада" не будет иметь критического влияния на украинскую энергосистему.
Как пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, Венгрия не является главным поставщиком газа в Украину, а лишь одним из маршрутов.
По его словам, через Венгрию в Украину поступало менее 20% от общего импорта. При этом сейчас Украина импортирует очень мало газа в целом - поэтому даже эта доля не является критической.
Напомним, ранее Орбан заявил, что страна может перекрыть поставки газа для Украины. Он выдвинул ультиматум - экспорт не возобновится до тех пор, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".
В МИД Украины ответили, что Киев готов к возможному прекращению транзита газа через территорию Венгрии. Даже если Будапешт заблокирует этот маршрут, государство имеет достаточно альтернативных путей для импорта топлива из ЕС.