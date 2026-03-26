Орбан определил дату остановки газа в Украину: к тому времени он может потерять власть

Указ Орбана запрещает венгерскому оператору FGSZ предоставлять с июля мощности для газового транзита в Украину. Компания уже реализовала мощности на второй квартал, до июня.

Газовая торговля находится в руках частных компаний, в частности тех, которые продают энергоносители, и тех, которые обеспечивают транспортировку по трубопроводам. В Венгрии это оператор трубопровода FGSZ - дочерняя компания нефтегазовой группы MOL.

Трейдеры покупают транзитные мощности у операторов трубопроводов, которые распределяются на аукционе.

Издание отметило, что в прошлом году Украина получила около 44% своего импорта газа через Венгрию.

Выборы в Венгрии

Стоит отметить, что указ Орбана вступит в силу значительно позже проведения выборов в Венгрии, на которых он может проиграть. Голосование в стране состоится 12 апреля.

В частности, свежее исследование демонстрирует преимущество партии "Тиса" над "Фидес" в 16 процентных пунктов среди всего населения и 20 пунктов среди тех, кто определился с выбором. Среди "определенных" избирателей этот разрыв достигает 23 пунктов.

Впервые за время наблюдений относительное большинство избирателей верит в победу оппозиции. Прогноз победы - 47% опрошенных ставят на победу лидера позиции Петера Мадьяра, тогда как в триумф "Фидеса" Орбана верят 35%.

Последствия "перекрытия крана" Будапештом

Эксперты отмечают, что такая "блокада" не будет иметь критического влияния на украинскую энергосистему.

Как пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, Венгрия не является главным поставщиком газа в Украину, а лишь одним из маршрутов.

По его словам, через Венгрию в Украину поступало менее 20% от общего импорта. При этом сейчас Украина импортирует очень мало газа в целом - поэтому даже эта доля не является критической.