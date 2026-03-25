"Мы не зависим от прихотей": в МИД ответили на газовые угрозы Венгрии

17:20 25.03.2026 Ср
В МИД прокомментировали возможную остановку транзита газа через Венгрию
aimg Сергей Козачук
"Мы не зависим от прихотей": в МИД ответили на газовые угрозы Венгрии Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украина готова к возможному прекращению транзита газа через территорию Венгрии. Даже если Будапешт заблокирует этот маршрут, государство имеет достаточно альтернативных путей для импорта голубого топлива из Европы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге для прессы.

Читайте также: Орбан угрожает перекрыть газ Украине: эксперт объяснил реальные последствия

Экономические последствия для Будапешта

Представитель МИД подчеркнул, что сейчас импорт газа через венгерскую границу продолжается в штатном режиме. Однако, если премьер-министр Виктор Орбан решит остановить этот поток, это ударит прежде всего по самой Венгрии.

За прошлый год венгерская сторона заработала более миллиарда долларов на транзите и экспортных операциях, связанных с поставками газа в Украину.

"Единственным следствием этого будет лишение экономики Венгрии более миллиарда долларов... Орбан просто заберет эти деньги из карманов венгров. Но это его дело, если он хочет это делать", - отметил Тихий.

Альтернативные маршруты и энергобезопасность

Украина построила диверсифицированную систему поставок, позволяющую получать топливо из разных европейских направлений.

По словам Тихого, политические мотивы соседней страны не станут критической угрозой для украинского энергобаланса.

"Украина, в отличие от Венгрии, диверсифицированная страна. Поэтому мы не зависим от того, что захочет премьер соседней страны по политическим мотивам в рамках своей избирательной кампании", - добавил спикер МИД.

"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
