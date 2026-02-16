Орбан решил пойти против всей Европы: Будапешт хочет помочь Москве с нефтью
Венгрия инициировала переговоры с Хорватией по вопросу поставок российской нефти через Адриатический маршрут. Причиной стало прекращение транзита по трубопроводу через территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Венгрия официально обратилась к правительству Хорватии с просьбой обеспечить транспортировку российской нефти по нефтепроводу Adria.
Совместное письмо в Загреб направили глава венгерского МИД Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова.
"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импорт российской нефти морем в случае перебоев с трубопроводными поставками", — написал Сийярто.
По его словам, вопросы энергетической безопасности не должны становиться предметом идеологических споров.
Причины изменения маршрута
Транзит по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, был остановлен в конце прошлого месяца на фоне масштабных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Для Будапешта этот маршрут остается ключевым источником поставок, поскольку страна не имеет выхода к морю.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно подчеркивал необходимость сохранения импорта российских энергоресурсов.
По данным издания, энергетическая тема может стать предметом обсуждения во время его встречи с Марко Рубио 16 февраля.
Поддержку позиции Будапешта выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший, что Украина использует "Дружбу" как политический инструмент. В Киеве такие обвинения отвергают.
Напоминаем, что Китай, который остается крупнейшим импортером российской нефти, объявил о передаче Украине очередного пакета энергетической помощи. Средства направят на восстановление объектов инфраструктуры, поврежденных в результате массированных ударов РФ.
Отметим, что мировые цены на нефть зафиксировали первое недельное падение в 2026 году на фоне усилившегося пессимизма на глобальном энергетическом рынке, который называют самым заметным с начала года. Котировки стремительно снижаются, вызывая реакцию на биржах и усиливая давление на нефтяные компании, тогда как потребители внимательно следят за динамикой, оценивая возможные изменения стоимости топлива.