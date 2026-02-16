ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Орбан решил пойти против всей Европы: Будапешт хочет помочь Москве с нефтью

Венгрия, Словакия, Хорватия, Понедельник 16 февраля 2026 06:00
UA EN RU
Орбан решил пойти против всей Европы: Будапешт хочет помочь Москве с нефтью Фото: Виктор Орбан (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Венгрия инициировала переговоры с Хорватией по вопросу поставок российской нефти через Адриатический маршрут. Причиной стало прекращение транзита по трубопроводу через территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Читайте также: Испания помогла танкеру с российской нефтью обойти санкции

Венгрия официально обратилась к правительству Хорватии с просьбой обеспечить транспортировку российской нефти по нефтепроводу Adria.

Совместное письмо в Загреб направили глава венгерского МИД Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импорт российской нефти морем в случае перебоев с трубопроводными поставками", — написал Сийярто.

По его словам, вопросы энергетической безопасности не должны становиться предметом идеологических споров.

Причины изменения маршрута

Транзит по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, был остановлен в конце прошлого месяца на фоне масштабных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Для Будапешта этот маршрут остается ключевым источником поставок, поскольку страна не имеет выхода к морю.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно подчеркивал необходимость сохранения импорта российских энергоресурсов.

По данным издания, энергетическая тема может стать предметом обсуждения во время его встречи с Марко Рубио 16 февраля.

Поддержку позиции Будапешта выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший, что Украина использует "Дружбу" как политический инструмент. В Киеве такие обвинения отвергают.

Напоминаем, что Китай, который остается крупнейшим импортером российской нефти, объявил о передаче Украине очередного пакета энергетической помощи. Средства направят на восстановление объектов инфраструктуры, поврежденных в результате массированных ударов РФ.

Отметим, что мировые цены на нефть зафиксировали первое недельное падение в 2026 году на фоне усилившегося пессимизма на глобальном энергетическом рынке, который называют самым заметным с начала года. Котировки стремительно снижаются, вызывая реакцию на биржах и усиливая давление на нефтяные компании, тогда как потребители внимательно следят за динамикой, оценивая возможные изменения стоимости топлива.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дружба НАФТА Российская Федерация Война в Украине
Новости
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы