Главная » Бизнес » Экономика

Конец дорогих АЗС? Как переговоры Трампа и Ирана обвалили мировую цену нефти

Пятница 13 февраля 2026 02:38
Конец дорогих АЗС? Как переговоры Трампа и Ирана обвалили мировую цену нефти Иллюстративное фото: переработка нефти (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Мировые цены на нефть демонстрируют первое недельное снижение в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Мировой энергетический рынок накрыла волна пессимизма, которая стала самой мощной с начала года. Цены на "черное золото" стремительно летят вниз, провоцируя цепную реакцию на биржах. Пока нефтяные гиганты считают убытки, обычные водители замерли в ожидании: означает ли это конец эпохи дорогого топлива?

"Ядерная разрядка" Трампа: страх войны исчез, а с ним и цена

Главным триггером обвала стала неожиданная смена риторики Белого дома. Дональд Трамп заявил, что готов к длительным - до одного месяца - переговорам с Ираном по ядерной сделке.

  • Почему это "ударило" по рынку: Ранее цена нефти включала "премию за риск" - инвесторы боялись военных ударов по инфраструктуре ОПЕК. Теперь, когда дипломатия вытеснила угрозу ракет, цена West Texas Intermediate (WTI) мгновенно стабилизировалась ниже $63, потеряв более 3% стоимости всего за одни сутки.

Рекордный переизбыток: мир "тонет" в нефти

Пока политики договариваются, Международное энергетическое агентство (МЭА) подлило масла в огонь своим ежемесячным отчетом. По данным аналитиков, в 2026 году планету ожидает колоссальный профицит - 3,7 млн баррелей в сутки.

"Мы наблюдаем самый быстрый рост мировых запасов со времен пандемии. Рынку просто не нужно столько нефти, сколько сейчас добывается", - говорится в отчете МЭА.

Эффект домино: что будет с ценниками на АЗС

Падение цен на сырую нефть - это всегда "опережающий индикатор" для розничного рынка. Хотя АЗС обычно реагируют с задержкой в 1-2 недели, аналитики прогнозируют следующее:

  1. Снижение себестоимости: Если нефть удержится на уровне ниже $65 за Brent, сети АЗС будут вынуждены пересмотреть стелы в сторону снижения, чтобы сохранить конкурентоспособность.

  2. Паника на биржах: Азиатские и американские рынки уже начали сбрасывать акции энергетических компаний, что может ускорить общее удешевление сырьевых товаров.

Сейчас мир наблюдает уникальный момент, когда дипломатия и перепроизводство работают в интересах потребителя. Если переговоры Трампа и Ирана не сорвутся в последний момент, нынешнее пике цен на нефть может стать началом длительного периода дешевого топлива.

Напомним, недавно США назвали условие снятия санкций с нефтяного сектора РФ.

Кстати, несмотря на большие нефтяные скидки, доходы в бюджет России от продажи нефти сократились до 5-летнего минимума.

