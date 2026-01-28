Испания помогла танкеру с российской нефтью обойти санкции

Нефтяной танкер, находящийся под санкциями ЕС за перевозку российской нефти, потерял ход в море у берегов Испании, после чего был сопровожден в порт Марокко без задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Нефтяной танкер Chariot Tide, внесенный в санкционные списки ЕС за участие в перевозке российской нефти, был сопровожден испанским спасательным судном в порт Марокко без применения мер по его задержанию.

Об этом сообщила Морская администрация торгового флота Испании. До ноября судно носило название Marabella Sun и ходило под флагом Мозамбика.

Потеря хода в зоне ответственности Испании

По информации ведомства, 22 января у танкера вышел из строя двигатель, после чего он начал дрейфовать в международных водах примерно в 33 милях к югу от Адры в провинции Альмерия.

Этот район входит в испанскую поисково-спасательную зону. При этом причины, по которым судно не было задержано, в администрации не пояснили.

Теневой флот и обход санкций

По оценкам отраслевых аналитиков, в настоящее время в мире действует от 1 200 до 1 600 танкеров так называемого теневого флота. Эти суда используются для обхода западных санкций и экспорта нефти, в том числе в Китай и Индию.

Как правило, речь идет о старых судах с непрозрачной структурой собственности и отсутствием страхования первого уровня.

Ранее страны Балтийского и Северного морей распространили совместное предупреждение об опасности судов, которые подделывают идентификационные данные, отключают системы слежения и меняют флаги для уклонения от санкционного контроля.

Контекст отношений с Марокко

Марокко, являющееся союзником США, одновременно поддерживает рабочие отношения с Россией. В октябре страны подписали соглашение, разрешающее российским судам вести промысел в атлантических водах Марокко.