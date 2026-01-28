ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Испания помогла танкеру с российской нефтью обойти санкции

Испания, РФ, Среда 28 января 2026 02:00
UA EN RU
Испания помогла танкеру с российской нефтью обойти санкции Фото: нефтяной танкер (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Нефтяной танкер, находящийся под санкциями ЕС за перевозку российской нефти, потерял ход в море у берегов Испании, после чего был сопровожден в порт Марокко без задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Нефтяной танкер Chariot Tide, внесенный в санкционные списки ЕС за участие в перевозке российской нефти, был сопровожден испанским спасательным судном в порт Марокко без применения мер по его задержанию.

Об этом сообщила Морская администрация торгового флота Испании. До ноября судно носило название Marabella Sun и ходило под флагом Мозамбика.

Потеря хода в зоне ответственности Испании

По информации ведомства, 22 января у танкера вышел из строя двигатель, после чего он начал дрейфовать в международных водах примерно в 33 милях к югу от Адры в провинции Альмерия.

Этот район входит в испанскую поисково-спасательную зону. При этом причины, по которым судно не было задержано, в администрации не пояснили.

Теневой флот и обход санкций

По оценкам отраслевых аналитиков, в настоящее время в мире действует от 1 200 до 1 600 танкеров так называемого теневого флота. Эти суда используются для обхода западных санкций и экспорта нефти, в том числе в Китай и Индию.

Как правило, речь идет о старых судах с непрозрачной структурой собственности и отсутствием страхования первого уровня.

Ранее страны Балтийского и Северного морей распространили совместное предупреждение об опасности судов, которые подделывают идентификационные данные, отключают системы слежения и меняют флаги для уклонения от санкционного контроля.

Контекст отношений с Марокко

Марокко, являющееся союзником США, одновременно поддерживает рабочие отношения с Россией. В октябре страны подписали соглашение, разрешающее российским судам вести промысел в атлантических водах Марокко.

Напоминаем, что после того, как Индия сократила импорт российской нефти, в море скопились танкеры с общим запасом около 140 млн баррелей сырья. Большинство судов, простаивавших у побережья Омана, постепенно смещаются ближе к Индии или направляются в Китай, при этом только одному танкеру удалось разгрузить нефть.

Отметим, что 14 стран ЕС выпустили совместное предупреждение для российских танкеров из так называемого "теневого флота" в Балтийском и Северном морях: суда должны плавать под одним флагом и иметь действующие документы по безопасности и страхованию, в противном случае они будут рассматриваться как без национальной принадлежности согласно международным морским правилам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Испания НАФТА
Новости
Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин