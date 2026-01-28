Испания помогла танкеру с российской нефтью обойти санкции
Нефтяной танкер, находящийся под санкциями ЕС за перевозку российской нефти, потерял ход в море у берегов Испании, после чего был сопровожден в порт Марокко без задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Нефтяной танкер Chariot Tide, внесенный в санкционные списки ЕС за участие в перевозке российской нефти, был сопровожден испанским спасательным судном в порт Марокко без применения мер по его задержанию.
Об этом сообщила Морская администрация торгового флота Испании. До ноября судно носило название Marabella Sun и ходило под флагом Мозамбика.
Потеря хода в зоне ответственности Испании
По информации ведомства, 22 января у танкера вышел из строя двигатель, после чего он начал дрейфовать в международных водах примерно в 33 милях к югу от Адры в провинции Альмерия.
Этот район входит в испанскую поисково-спасательную зону. При этом причины, по которым судно не было задержано, в администрации не пояснили.
Теневой флот и обход санкций
По оценкам отраслевых аналитиков, в настоящее время в мире действует от 1 200 до 1 600 танкеров так называемого теневого флота. Эти суда используются для обхода западных санкций и экспорта нефти, в том числе в Китай и Индию.
Как правило, речь идет о старых судах с непрозрачной структурой собственности и отсутствием страхования первого уровня.
Ранее страны Балтийского и Северного морей распространили совместное предупреждение об опасности судов, которые подделывают идентификационные данные, отключают системы слежения и меняют флаги для уклонения от санкционного контроля.
Контекст отношений с Марокко
Марокко, являющееся союзником США, одновременно поддерживает рабочие отношения с Россией. В октябре страны подписали соглашение, разрешающее российским судам вести промысел в атлантических водах Марокко.
Напоминаем, что после того, как Индия сократила импорт российской нефти, в море скопились танкеры с общим запасом около 140 млн баррелей сырья. Большинство судов, простаивавших у побережья Омана, постепенно смещаются ближе к Индии или направляются в Китай, при этом только одному танкеру удалось разгрузить нефть.
Отметим, что 14 стран ЕС выпустили совместное предупреждение для российских танкеров из так называемого "теневого флота" в Балтийском и Северном морях: суда должны плавать под одним флагом и иметь действующие документы по безопасности и страхованию, в противном случае они будут рассматриваться как без национальной принадлежности согласно международным морским правилам.