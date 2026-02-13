Главный покупатель российской нефти поможет Украине

Китай передаст Украине новый пакет энергетической помощи, который будет использован для восстановления инфраструктуры после массированных ударов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности. Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны", - заявил Сибига.

Он также проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на энергетическую систему и убытках, нанесенных китайским компаниям в результате российских ударов.

"Я благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи", - добавил глава МИД Украины.

Отмечается, что министр иностранных дел пригласил Ван И посетить Украину и поблагодарил его за приглашение посетить Китай.

Напомним, что в последнее время Китай является крупнейшим импортером российской нефти. К тому же, из-за существенного удешевления сырья из-за международных санкций, Пекин заметно наращивает импорт морским путем.